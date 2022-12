據路透社報導,熱門視頻應用TikTok的中國母公司字節跳動(ByteDance)22日表示,一些員工今年夏天不當訪問了兩名美國記者的TikTok用戶數據,目前這些員工不再受雇於該公司。字節跳動總法律顧問埃里希·安德森(Erich Andersen)在一封電子郵件中表示,字節跳動員工訪問這些數據是一次失敗的調查公司數據洩露的行動,他們試圖弄清楚這兩名記者和公司員工之間的潛在聯繫。

《紐約時報》更早些時候披露了這一事件,此事可能會增加TikTok在華盛頓面臨的來自議員和拜登政府在美國用戶數據安全問題上的壓力。

報導稱,一位知情人士表示,與事件相關的4名字節跳動員工被解雇,其中2人在中國,2人在美國。 公司高層管理人員表示,他們正在採取更多措施來保護用戶數據。

美國國會將於本週通過立法,禁止美國政府僱員在其政府擁有的設備上下載或使用TikTok。

報導稱,在另一封發給員工的電子郵件中,TikTok首席執行官周受資說:「這種不當行為根本不代表我所知道的我們公司的原則。」他說公司「將繼續加強這些訪問協議,自從這項舉措實施以來,這些訪問協議已經得到顯著改進和強化。」

周受資表示,過去15個月以來,公司一直在努力構建TikTok「美國數據安全」(U.S. Data Security) ,確保受到保護的美國用戶數據留在美國境內。

周受資說:「『美國數據安全』部門將這些數據的訪問限制在該部門內,並且已經在我們的整個生產系統中這樣做了。我們正在完成將受保護的美國用戶數據管理遷移到『美國數據安全』部門,並一直在系統地切斷訪問點。」

字節跳動還表示,正在重組其內部審計和風險控制部門,而全球調查的職能也將被拆分和重組。該公司補充說,它將重新設計調查流程並納入一個監督委員會。

美國政府的國家安全機構--外國投資委員會(U.S. government Committee on Foreign Investment in the United States)幾個月來一直尋求與字節跳動達成一項國家安全協議,以保護超過1億美國TikTok用戶的數據,但今年年底前似乎無法達成任何協議。