「影劇在地化」為近年來的重要發展趨勢，各大影音平台如Netflix、Disney+都加入在地化投資，讓各地文化透過OTT平台形成全球性浪潮。台灣影音平台如HamiVideo、friDay影音、CATCHPLAY+、MyVideo等也都開始推廣在地化，讓台劇成為全球華人的追劇焦點。究竟這些OTT平台的在地化策略，對台劇的整體關注度及發展有什麼影響呢？就讓《DailyView網路溫度計》透過數據告訴你！

OTT平台網路聲量逐年成長 社群討論佔大宗

從《網路溫度計》的洞察報告可以看見，OTT平台的網路聲量趨勢從2019年到2022年逐年成長，2022年10月更是達到單月成長3.24倍的成績，其中2022年的高峰為Netflix台灣粉絲專頁發布「快篩」梗圖所引發的爭議；至於2021年的高峰，則為《華燈初上》、《魷魚遊戲》2部劇集所造成的討論。

數據顯示，OTT平台的整體網路聲量來源，佔比最大的為社群討論，其次則依序為各大論壇討論區、新聞及部落格等等。此外，在臺灣本土OTT平台中，網路聲量最高的前4名分別為friDay影音、MyVideo、CATCHPLAY+以及HamiVideo。其中friDay影音的聲量主要以影集為主，MyVideo則為動畫及電影，至於CATCHPLAY+和HamiVideo則分別為「電影／動畫」及「運動」內容。

在地化帶動OTT平台量 討論度Top20台劇過半由OTT平台投資

更進一部分析台劇的網路聲量可以發現，台劇的和OTT平台的整體聲量成長趨勢非常接近，由此可見台劇為推動OTT平台聲量的重因素。此外，網路聲量Top20的台劇中，就有55%（11部）的出品方有OTT平台參與投資，其中由台灣OTT平台投資的台劇高達8部，顯見「支持在地化」為近年來台灣OTT平台的重要趨勢。

在聲量Top20的台劇中，上線時間為2019年的有2部，2020年有6部，2021年高達9部，2022年則有3部。整體而言有6成的劇集為近兩年推出，顯示出近兩年推出的台劇有越來越受到大眾關注的趨勢。

MyVideo成聲量、互動數最高平台 話題戲劇《火神的眼淚》推動網路討論

在眾多OTT平台中，台灣OTT平台投資台劇累計聲量、互動數最高的為MyVideo，從2019年到2022年10月總共投資15部台劇上架，為同時期投資最多台灣戲劇的OTT平台，並以人氣話題戲劇《火神的眼淚》帶動網路討論，不論是聲量還是互動數都位居平台榜首。MyVideo更因為該劇成為近兩年網友自主討論正面聲量最高的OTT平台。除了《火神的眼淚》外，MyVideo也在近期公布了「2022年度排行榜」，羅列了今年度的熱門影劇。

《我們與惡的距離》深入探討社會議題 成為OTT平台台劇聲量最高

近兩年台劇造成不少話題，《網路溫度計》也針對幾部熱門台劇進行了聲量分析。由公視、CATCHPLAY+及HBO Asia共同出品的《我們與惡的距離》以社會事件為主軸，深入探討人權、法律、媒體現象等議題，引發許多討論，成為OTT平台投資的台劇中聲量最高的劇集，同時也在2019年金鐘獎獲得諸多獎項。此外，從熱門關鍵字中也可以發現網路上有諸多關於劇情、角色以及台灣媒體現象等社會議題的討論。

《火神的眼淚》寫實劇情引發共鳴 網友期待度高

由公視與MyVideo合作出品的《火神的眼淚》，以消防員為主角，劇情十分寫實地呈現了職業人員所遭遇的困境，從中帶出許多引人深思的議題。該劇在社群媒體上獲得廣泛討論，許多人都紛紛表示故事讓人超有共鳴，熱門關鍵字中可以看出該劇獲得許多好評，也有不少人十分期待第二季的內容。

《俗女養成記》刻畫女性成長 高收率提升平台曝光度

《俗女養成記》由CATCHPLAY+、文策院、華視及其他製作公司共同製作，探討女性的情感、成長等心路歷程，創下了高收視率，引發不少討論，後續也投入更多資金，製作《俗女養成記2》，一樣獲得各界好評。熱門關鍵字中除了劇情和演員相關的字詞外還出現了「CATCHPLAY+」及「華視」，顯見該劇成功提升了影音平台的曝光度。

《天橋上的魔術師》改編人氣小說 金鐘獲獎成討論焦點

以作家吳明益的小說改編的電視劇《天橋上的魔術師》，由公視及MyVideo共同出品，透過各種人生故事讓觀眾連結到自身經歷，給人無限想像空間。該劇在金鐘獎上獲得多個獎項，由於原著小說粉絲眾多，從熱門關鍵字中可以看出有許多針對作品、故事、劇情的討論，此外，金鐘獎項也成為網友熱議的焦點之一，熱門關鍵字中出現許多相關字詞。

完整報告免費下載：

《2019-2022年台劇網路聲量排行榜暨OTT平台台劇推廣策略洞察報告》

分析說明：

調查期間

2019年01月01日至2022年10月31日。

調查目標

對台灣OTT平台網路聲量做趨勢分析，並針對曾投資推廣台劇的四大台灣本土OTT品牌，包含HamiVideo、friDay影音、CATCHPLAY+、MyVideo進行調查，主要透過各OTT平台在品牌本身以及台劇網路聲量、互動數、好感度以及關鍵詞方面等表現，了解各台灣OTT品牌推廣台劇之口碑洞察。

資料來源與分析工具

每月處理1,000億則以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、Instagram、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、Google地點評論、APP評論等網站。