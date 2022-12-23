一起行動吧！

近年來，極端天災事件頻傳，像印度暴雨導致數以萬計的房屋遭滅頂、熱浪侵襲歐洲引發火災、旱災，在面對更嚴重的大自然反撲前，我們在生活中還能做哪些事情力挽狂瀾呢？根據2022年統一超商、優樂地永續與 CSRone 永續智庫合作發布「永續職涯探索青年永續大未來」調查報告指出，青年世代對永續關注度逐漸上升，且有意願採取永續行動。接近調查之全體青年表示，曾參與過永續行動，如自備環保袋、環保餐具等。而在日常消費活動上，有近 65.3 % 的青年表示，會優先購買「永續商品」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近兩年網友熱議的六大招數，一起落實生活中各種節能減碳的訣竅吧！

1、多種綠色植物

樹木具有吸存二氧化碳並固定碳素的功能，為全球減緩溫室氣體有重要的貢獻，為了彌補人類過度砍伐的數量，許多組織或個人皆紛紛倡導多種樹。尤其每年3月12日的植樹節，政府機構、民間團體都會舉辦種樹相關活動，邀請民眾共襄盛舉，以成本低又容易實踐的方式做到減碳。此外，好鄰居基金會攜手7-ELEVEN、正隆公司、捷盟行銷運用回收的5,000公斤紙箱，共同打造2座「好鄰居紙圖書館」，內含紙桌椅、紙陳列架、紙裝置物等設備，等同減少29公噸碳排放量，來建置「綠色永續循環」學習環境。「追求環境永續、向大自然致敬」、「種樹、造林、減碳、愛護環境、保護生態的重要性和優點耳熟能詳，也是絕大多數人努力的目標」、「護樹做環保，愛護地球與家園」。

2、做好資源／衣物回收

做好回收，將有用的資源再利用，不但可以減少垃圾量、降低垃圾處理成本，亦可延長掩埋場及焚化廠的使用年限。例如，統一超商即自建「OPEN iECO循環杯還杯機」提供「循環杯租借服務」；透過OPEN POINT APP的「循環杯租借」頁面，就可以到門市輕鬆借用和歸還。預計至2022年年底前將有超過550間店提供循環杯服務，循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量，逐漸養成民眾習慣，建立可持續發展的永續生態圈。「希望未來能多增設的回收點讓回收資源的便利性更加普及」、「德國的超市都有自動回收寶特瓶的機器，投入寶特瓶之後會自動壓扁，然後退折價券出來，非常方便又環保」。

3、多走路、搭大眾運輸工具或騎自行車代步

根據報告指出，在全球溫室氣體排放來源當中，汽車產業的碳排放量佔總體大約9%，各國除了加嚴汽車碳排放量的標準，製造商也積極開發電動車產品。而一般大眾可從減少開車頻率做起，改搭大眾運輸工具、騎自行車代步，既可強身健體，也能為地球盡份心力。女星林依晨也曾在個人社群呼籲，「試著經常使用大眾交通工具或腳踏車」；網紅陳沂也說：「我坐捷運公車，因為節能減碳，如果不趕時間我很享受大眾運輸」。

4、培養少肉多蔬習慣

根據綠色和平的研究，一個人只要一天不吃肉，能減少 2.4 公斤的二氧化碳排放；換算成全台灣人口一天不吃肉，能減碳 56,510 公噸。也就是說，大家只要「出一張嘴」，就能為減碳盡一份心力。也有越來越多品牌推出植物肉、植物奶、蔬食餐點等，提供消費者另一種選擇。像是7-ELEVEN在2020年創立素蔬食自有品牌「天素地蔬」以滿足素蔬食者一日三餐的需求。「今天晚上不吃肉，減碳從入口的食物開始」、「吃蔬食為地球減碳、改善生態環境、尊重生命，身體環保又健康喔！不知不覺吃蔬食已經好多年了」。

5、選當季當地食材

當地當季盛產的蔬果順應大自然氣候生長，不但縮短食物從產地送到餐桌的距離，更可節省下從其他國家運送的碳足跡。想吃到當季當地食物其實很簡單，7-ELEVEN以行動支持本土農漁蔬果，例如，7-ELEVEN銷售量最大且100%在地農業為「地瓜、香蕉、米飯」，其中自有鮮食共有超過60種品項在地米飯，包含御飯糰、燴飯、炒飯、便當等商品，更依不同產季引進在地新鮮蔬果，與超過300多位果農合作；而線上平台「i預購」與「i划算」也有產銷履歷認證的在地優質水產及當季漁產，消費者透過線上訂購或前往門市即能採買。「多買在地食材，多自己煮，+1」、「支持本土農場」。

6、愛惜食物

根據環保署數據表示，2021年廚餘回收量相當於1.2萬座台北101大樓。為解決剩食問題，台灣目前已有許多相關團體成立。各大超商也響應惜食行動提供「即期鮮食折扣」，消費者不僅可以省荷包，還能降低糧食浪費照顧環境。像是全台店面最多的7-ELEVEN推出「i珍食」，指定商品賞味期限前8小時享65折優惠，同時官方的「OPEN POINT」APP也可查詢即期品，隨時掌握資訊，不會白跑一趟。「我都儘量吃完，食物真的要珍惜」、「最好的環保方式還是吃多少點多少」。

減碳NO1.企業

隨著青年世代環保意識抬頭，除了將永續落實在日常生活，甚至慢慢擴及至職涯發展上，更有意願選擇永續相關的職業。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「永續企業」的關鍵字有環境、ESG、減碳、創新等。約有7成的青年表示最關注台灣企業如何實踐永續作為的案例，以及永續人才的工作分享。且企業永續作為與青年就業意願有高度正向相關。超過9成青年世代表示，企業若有永續相關作為，將增加投入該企業就業的意願。更有12.7%的受訪者表示，有永續作為的企業會是他們求職的第一選擇。因此，《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近兩年力行減碳行動聲量最高五大企業！

超商零售業－統一超商

統一超商與民眾生活緊密相連，作為領袖企業，在推廣環境保護、永續經營更是不遺餘力，為了跟進青年對於永續議題的關注，統一超商也透過密集配銷通路帶來的高曝光優勢，進一步推動減塑、減碳相關活動與商品，將地球永續落入你我日常。

7-ELEVEN持續透過「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大作法，自2019年起領先各大通路，倡議不提供吸管，今年還於蘭嶼打造「離島減塑未來店」與環保署合作，引進循環杯服務，推動減塑旅遊及寶特瓶回收機台。近日更宣布，自10月12日起，各門市將全面陸續停止提供一次性免費提網服務，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，相當於711噸碳排放量，鼓勵民眾自備購物袋。

另外，在自有商品上，透過向供應商採購具永續認證的原物料，以提高資源永續性。聚焦稻米、國產蔬菜、豬肉、牛肉、雞肉、蛋品、水產品、咖啡、包材等九大類別，持續提高永續認證原物料的採購比例。並從「生產」、「訂貨配送」與「零售」整體供應鏈著手減少食物浪費。

水泥業－台灣水泥

台泥採取應用替代原料、替代燃料、再生能源、餘熱發電、工藝改善、碳捕捉及碳匯造林等七大策略來實現目標。在過去五年的資本支出中，與減碳、改善製程相關的項目佔了近八成。今年的重點項目就是投入40億元打造的花蓮和平再生資源利用中心將動工，準備在2023年為花蓮處理垃圾，這些廢棄物也將成為低碳原料。預期完工後將成為全台首座利用水泥窯高溫處理垃圾的環保園區，預計每天最高可處理200噸垃圾或工業廢棄物，每年可減碳超過4萬噸。

鋼鐵業－中國鋼鐵

中鋼為國內碳排大戶，面對碳中和議題，中鋼啟動短程減碳、中長程邁向碳中和路徑規劃，預計2030年採用「先低碳方案」，攜手石化業啟動「鋼化聯產」，推動將排氣中的一氧化碳、二氧化碳，轉成化工產品等改善措施。今年也與成功大學宣布合作，成立「負碳科技氫能冶金技術共研中心」。另外，中鋼生產電磁鋼片、高強度車用鋼等綠色鋼品也能促成節能減碳。目標2025年排放量目標較2018年減排7%。

房仲業－信義房屋

信義房屋先從自身做起，2012年即引進日本UBITEQ節能管理系統，針對整棟大樓的溫度、照明等各種能源耗用進行監控，並進一步延伸至分店配合執行，若某家分店電費明顯超支，相關單位會隨即為該分店汰舊換新、更新節能設備。信義房屋也於2021年籌組「台灣淨零行動聯盟」，宣示將於2030年達成淨零排放、2050年全集團淨零排放的永續目標。2021年還買下了馬來西亞沙巴附近的一座環灘島，計畫打造一座猶如烏托邦般「零碳島」。

金融業－國泰金融控股

國泰金控於2017年設定集團五年減碳5%目標，2020年累積減碳達6.76%，提前達標。像是國泰世華銀行已配置智慧電錶，導入可視化管理能源方案。國泰人壽則是逐步汰換老舊設備，更藉由使用再生能源設置太陽能板及推動綠建築設計，落實減碳。國泰進一步承諾，國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險總部，預計在2025年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於2030年達到100%使用再生能源。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月03日至2022年10月02日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『減碳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統