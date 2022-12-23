半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）今（23）日舉辦媒體交流會，受產業庫存調整、市場不確定性升溫影響，半導體設備產業今明2年銷售動能趨緩，預期將分別下滑6.6％、8.8％，但中長期成長趨勢維持不變，預期2024年起將重返成長軌道。

愛德萬測試自動化檢測（ATE）業務銷售事業處資深副總劉建志指出，半導體測試設備需求在2021年達高峰後逐步趨緩，但整體趨勢仍持續向上。其中，分類機（Handlers）和針測機（Prober）遵循整體產業趨勢，測試相關設備銷售領先於IC晶圓需求。

市調機構Techinsights指出，半導體測試設備營收在2021年達86億美元、年增達34.9％，預期2022年將反轉向下、略為衰退6.6％至80億美元，其中以分類機衰退14％較高，記憶體測試及針測機衰退8％居次，系統單晶片（SoC）測試衰退4％、其他測試則大致持平。

由於半導體產業6月以來進入庫存調整周期，市場需求急遽修正，Techinsights預期2023年半導體測試設備銷售動能疲弱、將續降至73億美元、衰退8.8％。其中以記憶體測試衰退20％最高、分類機衰退10％、針測機衰退9％、SoC測試衰退6％、其他測試衰退5％。

整體而言，雖然半導體設備產業需求今明2年將略有衰退，但由於數位經濟轉型趨勢不變，愛德萬測試認為整體需求在2024年將逐年回升，長期成長趨勢不變。其中，記憶體需求屬於周期性變化，預計今明2年需求將更弱。

至於SoC測試由於需求強度增加，長期需求預期維持健康態勢。其中，高速運算（HPC）持續成為強勁需求成長主動能，電源和邏輯設備正成潛在成長動能、特別是汽車及工業應用。5G和先進製程則為長期關鍵成長來源動能。

劉建志指出，半導體需求因客戶及應用出現分歧，包括智慧手機、PC、電視等消費性產品的晶片需求下滑，相關設備供應商正調整庫存及生產設備投資計畫。但數位轉型趨勢穩健，數據中心及AI相關應用晶片支撐需求，車用及工業半導體領域需求中長期需求有望成長。

劉建志表示，雖然設備產業成長動能趨緩，目前確實看到消費性測試設備需求持續轉弱，但AI相關、數據中心等高速運算測試設備需求仍持續轉強，且因上述應用需要更高、更完整的可靠性，所需測試時間較消費性應用更長，應可補足需求缺口。

劉建志指出，愛德萬測試2022年會計年度上半年營運暢旺，第二季表現較預期更強、創下新高水準，雖然下半年產業需求出現修正、使公司對整體需求預測略微下修，但預期下半年營運表現仍會與上半年狀況類似，全年營收財測維持550億日圓預期不變。