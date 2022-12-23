一年一度耶誕節即將到來，高市府青年局聯合公益團體、青年創客及百瀚智能教育於12月耶誕季在青創空間「Pinway」駁二8號倉庫舉辦耶誕園遊會、青創市集、二手愛心義賣、公益表演與英語話劇公演等一系列耶誕公益活動，號召青年學子共同響應社會公益並歡慶耶誕佳節。

高市府青年局表示，為響應SDGs永續理念，今年耶誕節Pinway以社會公益為主題，廣召民眾一起關懷社會，發揮自身影響力關懷弱勢，讓民眾共度意義非凡、最溫暖的耶誕節。Pinway也將在平安夜推出公益耶誕園遊會，有質感青創小攤、慈善舞台表演及公益義賣活動，歡迎民眾一起來歡度溫馨耶誕節。

青年局指出，Pinway此次集結館內創客品牌共同推出限量「那個皮-真皮質感小物禮盒包」、「大雄的木作世界-音樂盒」等耶誕主題小物，民眾凡於館內不限金額選購消費，Pinway將每筆消費各捐贈10元予「財團法人普仁青年關懷基金會」，送暖幫助貧困青少年。

青年局進一步表示，於18日率先推出的百瀚智能教育「雙語冬日送暖」二手市集及講述社會回饋主題的「紅鼻子馴鹿魯道夫」英語話劇公演，不僅提供舞台讓學生發揮表演潛力，也透過親子共學帶領學子參與慈善活動，活動所得將全數捐給「兒童福利聯盟文教基金會」。