柯文哲打包市長室！竟帶走《蔡英文兩岸政策的心路歷程》 被問「研究敵人嗎」笑喊一句

台北市長柯文哲8年任期將滿，23日特別開放媒體拍攝辦公室打包。柯文哲將書籍分類成「留下、送人、丟掉」，其中一本「蔡英文兩岸政策的心路歷程」，柯也選擇留下「研讀」。另外，柯表示，所有贈禮中，台北市議員王世堅贈送的小折腳踏車，他覺得最實用；而最後一份要批的公文，柯文哲重提警察局監視器覆議案，強調要在公文批示「財團勾結議會，詐取國家錢財」。

台北市長交接在即，柯文哲在最後一天上班日打包市長室私人用品。（趙雙傑攝）

北市府23日開放媒體拍攝柯文哲辦公室整理，偌大的市長室已經清理8成，只剩下幾個書櫃準備做最後整理。柯文哲依序把書籍做「留下、送人、丟掉」的分類，值得一提的是，柯留下了不少管理學類的書籍，其中還包括「蔡英文兩岸政策的心路歷程」一書，引發媒體關注。

而柯文哲也向媒體介紹座位後方掛的畫作，是一座藍綠色的玉山畫作，柯更笑稱「都是民眾黨的配色」， 除了辦公區域的整理外，柯文哲回到市長室後方休息室時，見到躺椅就先躺上去休息，還笑說，外界說這邊可以遙望總統府「都是幻覺」，稱自己上班第一天就在看，哪裡看得到？

台北市長柯文哲卸任倒數，柯文哲今天親自打包辦公室，向媒體介紹座位後方掛的玉山畫作。（趙雙傑攝）

另外，休息室裡也放著幾件醫師袍，柯文哲今一併整理。柯也笑說，標題已經下好了，「標題叫柯P回來了」。

媒體問及已經想要會後一份要批的公文是哪份？柯表示就是警察局監視器覆議案遭駁回，「警察局寫了一個處置辦法，財團勾結議會，詐取國家錢財，柯文哲還說，我要批示在上面，台北市莫名浪費8600萬，我一定要最後一份公文交代清楚。