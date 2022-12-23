蕭敬騰推出新作〈銀河星艦 (JOE STONE REMIX)〉。（華納音樂提供）

蕭敬騰推出新作〈銀河星艦 (JOE STONE REMIX)〉。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰2022年末獻給樂迷的耶誕禮物—於12／24耶誕夜正式上線！這首原本收錄在去年推出的《隔離套房2827》專輯的歌，受到國際製作人注意，因此特別隔海跨刀製作全新REMIX版本，此次合作的荷蘭籍DJ／製作人Joe Stone以電子浩室曲風將這首歌將蕭敬騰的聲音進行特殊處理，賦予歌曲全新面貌，成品也讓蕭敬騰笑說：「有種重新認識這首歌的感覺，第一次聽到就有想扭起來的感覺！」

近來工作馬不停蹄的蕭敬騰，仍在空檔時不斷創作，並籌備新的音樂作品。2021年推出《隔離套房2827》即引起熱烈迴響，時隔近一年，推出〈銀河星艦 (JOE STONE REMIX)〉，由來自荷蘭裔 SPINNIN' RECORDS 旗下 DJ ／ 製作人Joe Stone製作，兩人雖未正式見面，但透過線上仍順利完成了作品。蕭敬騰也笑說：「很適合在節慶時的派對跟朋友一起聽。」

提到聖誕節要怎麼過，蕭敬騰笑說：「當天其實有工作，不過如果有空檔，很想跟同事們來玩個交換禮物！」新的一年即將到來，蕭敬騰也期望一切平安順心就是最大的幸福。此外，他也透露不斷在著手寫新歌：「新作品是不會停下來的！」也開玩笑說：「《隔離套房2827》去年就發行了，大家聽了嗎？」期待之後帶著更多新作品給期待已久的樂迷。〈銀河星艦 (JOE STONE REMIX)〉是蕭敬騰專輯中最喜歡的作品之一，將在12／24上線，更同步在數十家北中南夜店由各大DJ串聯播放。