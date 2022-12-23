根據關鍵議題中心最新調查，發現20歲至45歲的台灣民眾，每日平均上網時間達5.1小時，但卻有63.6%的用戶表示家中網路連線品質不良，TP-Link就看準消費者需求，推出了年度高階旗艦雙機皇Deco X95、Archer AX80，主打無需換代即可升級寬頻速度，輕鬆支持1G以上寬頻不斷線。

TP-Link Deco X95將三頻 Wi-Fi與高科技Wi-Fi 6 相互運作，高階旗艦Deco X95 AX7800 Mesh網狀路由器系統（2-pack），定價1萬4999元。（TP-Link提供）

全新的TP-Link Deco X95就擁有獨步全球的Mesh Wi-Fi技術，除了原內建4組高增益天線之外，更另採2組全新智慧型天線，搭配演算法增強無縫Wi-Fi的覆蓋範圍，2-Pack覆蓋坪數高達175坪，不管是大坪數或多隔間空間都能在每個角落穩定且迅速連網，最高可連接200台設備，更將有線網路端口升級連接速度高達2.5Gbps，並再提供2組1 Gigabit連接埠以使用2.5Gbps連網，確保網路高速上網不掉線。

TP-Link旗艦級飆網新星Archer AX80無線傳輸總速度高達6.0 Gbps，定價4499元。（TP-Link提供）

而Archer AX80則搭載強大的CPU 2.0 GHz四核心處理器與512 MB內存記憶體，即使在高度傳輸負載下也能享受極速連線和低延遲，支援OneMesh的訊號延伸器以延伸Wi-Fi覆蓋訊號，更可提供高達6.0 Gbps的即時網路傳輸能力，傳輸速度為Wi-Fi 5的2.3 倍，為全家人、所有裝置都能帶來高速及穩定的網路。