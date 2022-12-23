年末聚會排山倒海地來，隨著疫情的影響，不少民眾已經習慣在家中舉行聚會，但現代人總是離不開網絡，想要每位來家裡作客的親友都能使用到最快速的網路，又或是聚會時想要流暢地以Wi-Fi觀看影劇、甚至是跨年煙火，當然少不了一台能帶來高速、穩定網路的路由器，MERCUSYS就在年末握出了年度Wi-Fi 6雙星MR90X、Halo H90X，主打快速、大坪數或多隔間空間也能使用。

MERCUSYS MR90X機身背後加入首見的2.5Gbps連接埠，直接引入旗艦路由器規格，定價3299元，已於線上通路開賣。（MERCUSYS提供）

MERCUSYS看準智慧家庭生活普及，以及民眾對於居家網路需求大增，因此推出了具備2.5 Gbps MULTI-GIG連接埠的MR90X雙頻Wi-Fi 6路由器，整體飆網速度石高達3Gbps，更大幅升級為AX6000 8串流Wi-Fi 6路由器，配備全新1.6Ghz四核心處理器，藉由160MHz頻道與1024-QAM技術，以提供高達6000 Mbp更快的無線連接速度，比802.11ac 4×4雙頻路由器快2.3倍，更允許多個用戶端同時傳輸，並且在流量密集的環境中提供了4倍的網路容量和效率。

MERCUSYS Halo H90X 3入組Wi-Fi 全屋覆蓋高達220坪空間，2入組亦可覆蓋高達180坪空間，預計即將在台推出。（MERCUSYS提供）

另外還有專為大坪數、多隔間打造的Wi-Fi 6 Mesh產品Halo H90X，具備5GHz與2.4GHz的雙頻Wi-Fi 6速度，最高可達6000 Mbps，更配備2.5 Gbps多Gig連接埠，每個裝置除了配備2組Gigabit連接埠之外，更首配備1組2.5 Gpbs連接埠以迎合多元上網需求，不管是電視盒或遊戲主機都能使用到極速網路連接，最高更可提供高達150台設備的快速穩定連線，每人都能享受網路不卡頓的快感。