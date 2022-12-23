國內上市櫃公司今年前第3季底，庫存金額衝破7.7兆元。財信傳媒董事長謝金河表示，自行車大廠巨大砍單延票率先敲響庫存警鐘，他把所有上市櫃公司存貨盤點一遍，除了被鴻海存貨8805億元嚇到，廣達、華碩、緯創、仁寶等四家電子大廠也逾千億，晶片供需逆轉，一票IC設計也難逃庫存壓力，至少要調整2~3季，現在開始，全球經濟都會籠罩在一片壞消息中。

謝金河在臉書發文指出，自己把所有上市櫃公司的存貨都檢查一遍，其實庫存壓力最大的板塊在電子五哥身上。巨大的存貨從2020年底118.94億元，到今年第三季374.95億元，庫存水位上升，巨大要求供應商延票45天，巨大拋出這個震撼彈，也把資本市場的存貨壓力都攤在枱面上。

以疫情前的2019年底為起點，鴻海的存貨從5157.72億元拉升到8805.49億元，當然，鴻海的營收規模大，存貨也是天文數字，負債2.7兆也很嚇人。

除了鴻海，先前傳出存貨逾2000億的華碩電腦，到第三季是1852.4億元，比華碩更多的是廣達2530.47億，緯創也有1893.7億元，仁寶電腦是1326.3億元。筆記型電腦是疫情受益者，如今像自行車產業般，都面臨高庫存水位的巨大壓力。

謝金河提醒，另一個是IC設計，在晶片吃緊的時候，業者用長約鎖訂單，如今供需逆轉，存貨水位上升，像聯發科從276.15億元到834.38億元，瑞昱從73.91到249.36億元，矽力、聯詠、義隆電子等存貨都顯著上升。

他說，大家都關注的台積電存貨2183.36億元，比起三星等同業好很多，值得注意的是，台積電獲利強勁，今年一年可以賺9600億元以上，帳上現金1.296兆元，按公允價值評價的金融資產有1262.09億元，帳上現金雄厚，台積電是全球唯一可以透過盈餘擴廠，且能分享股東的半導體企業，單是這個實力，全球無人可及。

美國暴力升息後，全球經濟景氣從第四季開始下滑，而且速度加快，很多公司的營收從第四季起明顯往下掉，像貨櫃運輸運價在過去4個月下跌78%，11月的外銷接單，出口已見到兩位數衰退，以半導體為主的電子產品，11月接單下滑15.2%，資通訊產業衰退30.5%。

謝金河示警，景氣快速下滑，這是拉下通膨的必要之惡，接下來庫存調整也要二至三季，「從現在開始，全球經濟都會籠罩在一片壞消息中，大家聽到的都是雪落下的聲音」。