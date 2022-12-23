板橋警分局與板橋監理站組成聯合稽查小組，稽查改裝車輛。（板橋分局提供）

新北耶誕城期間每周都舉辦活動，吸引大批年輕人朝聖，少數改裝車族群續攤夜遊或從事飆車、競速等危險駕駛行為，板橋警分局昨（22日）晚與板橋監理站組成聯合稽查小組，在溪城路稽查改裝、噪音車輛及違法改裝微型電動二輪車等項目，藉以遏阻危險駕車歪風。

稽查小組2小時內共攔查百餘部汽機車，由監理人員當場認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，現場取締違規上路車輛，共計取締擅自改裝LED強光燈33件、變更燈色1件，無照駕駛2件，機車不依規定裝載1件、微型電動二輪車違規1件、通報召回監理站驗車7件、車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報由環保署檢驗4件；另稽查19輛外送員安全駕駛情形，有4件車輛胎紋不足影響行車安全。

板橋分局長許芳毅指出，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，而改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲年輕人切勿使用line、臉書等通訊軟體，號召朋友在道路上危險駕車、競速，危害自身與他人行車安全。