一名女子日前被目擊在捷運人來人往的月台走道當眾做棒式運動，訓練核心肌群，引發網路議論。對此，北捷回應，有相關規定車站、車廂內不可以有坐、臥等行為，若勸導不聽將拒絕運送。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，照片中一名身穿羽絨外套、緊身褲的長髮女子在「捷運站」內的月台走道當眾做起俗稱棒式運動的「俯臥撐」，在人來人往的地方訓練起核心，手機則放在前方疑似在放影片，原PO發文笑說「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「應該是隱形眼鏡掉了」、「千金難買寸光陰，她真會用時間，邊棒式追劇」、「幫忙拖地」、「生活中在難也是要練出馬甲線」、「這才是真正的時間管理大師」、「確定她不是在找錢嗎」、「她只是在cosplay椅子」、「健身房不是一個地點，而是一種心態」。

對此，據《三立新聞網》報導，北捷回應，該照經查疑似為紅線車站，但最近未接獲旅客反映類似情形；依照旅客須知，捷運範圍內不得有坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上之行為，經勸導不聽，得拒絕運送；呼籲旅客如見其他旅客的異常行為，可通知站務人員處理。