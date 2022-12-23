據路透報導，備受全球年輕人歡迎的短視頻社交APP、抖音國際版TikTok正在全力遊說美國政府，承諾將其更多的運作放在美國進行，而且接收外界的監督，以換取美國政府繼續允許這款由中國科技公司字節跳動所研發擁有的程序繼續在美國正常運作。

報導稱，TikTok過去三年來一直試圖讓美國政府部門相信，中國共產黨或受中國政府影響的任何機構絕不可能獲取美國公民的個人數據，也無法操控TikTok上的內容。

美國總統拜登去年取消了他的前任川普總統有關禁止TikTok在美國運作的行政命令，而美國政府此後就一直在與TikTok進行談判，以便在解決美方安全關切問題上達成一項協議。

報導稱，對美中貿易、智慧財產權以及人權方面爭議非常不滿的美國國會議員，正利用對TikTok的安全關切向白宮施壓，要求拜登政府對TikTok採取強硬立場。

TikTok已經推出一系列旨在緩解美國政府關切的措施，包括與美國甲骨文公司（Oracle）達成協議，將美國用戶信息儲存在甲骨文，而且中國母公司字節跳動無法獲取這些訊息。TikTok還成立了一個美國數據安全（USDS）分支機構來監督數據安全和內容修改方面的決策。

TikTok為了組建這個分支機構已經耗資15億美元，專門用於公司重組和人員聘雇。美國數據安全分支管理委員會將由三名委員組成，而且這三人都需經過美國商務部外國投資委員會（CFIUS）的審查。字節跳動雖然支付美國數據安全分支機構的運作費用，卻不能控制其管理委員會或該委員會作出的決定。

但是美國政府官員中仍然有人反對政府與TikTok達成安全協議，其中包括美國國防部、聯邦調查局和中央情報局的官員。這些反對簽署安全協議的人認為，TikTok的用戶仍然面臨風險，因為TikTok仍然使用字節跳動研發的技術，該公司使用同樣的技術在大陸國內營運抖音APP。