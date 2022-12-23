加密貨幣平台FTX上月聲請破產保護，一名美國檢察官形容此案是「史詩級詐欺」。平台創辦人班克曼－佛里特今天以2.5億美元（約新台幣77億元）交保候審。

路透社報導，曼哈頓聯邦檢察官指控班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）竊取數十億美元的客戶資金，以彌補避險基金「阿拉美達研究」（Alameda Research）的虧損。

班克曼－佛里特之前承認FTX的風險管理失敗，但不認為自己有刑事責任。他的辯護律師柯恩（Mark Cohen）在曼哈頓聯邦法院的聽證會後拒絕發表評論。

美國聯邦助理法官哥倫斯坦（Gabriel Gorenstein）將班克曼－佛里特下次開庭日期訂在2023年1月3日，屆時將由地區法官艾布蘭（Ronny Abrams）審理。

哥倫斯坦准許交保候審時說，班克曼－佛里特已經聲名狼藉，不可能參與進一步金融計畫，或躲藏起來而不被認出。

檢察官羅思（Nicolas Roos）告訴哥倫斯坦，保釋方案要求班克曼－佛里特交出護照，並在他父母位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的家裡居家監禁，還需要定期接受心理健康治療和評估。

柯恩同意檢方提出的保釋條件。他說，班克曼－佛里特的父母將共同簽署保釋協議，並將家中資產作為班克曼－佛里特返回法庭的擔保品。

班克曼－佛里特的父母雙雙出席聽證會，兩人都是史丹佛大學法學院教授。

在保釋協議下，如果班克曼－佛里特棄保潛逃，政府可沒收這家人的資產，最多達2.5億美元，包括他們在帕羅奧圖的家。路透社無法確定這家人的總資產淨值。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111223