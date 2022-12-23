美國通膨數據連二個月有感降溫，通膨下滑趨勢可望漸成形，代表利率風險將從高點回落，聯準會（Fed）12月升息幅度減緩，儘管仍不改鷹調，市場關注景氣放緩的避險需求驅動，殖利率誘人的投資級債持續反彈，激勵全球投資級債基金績效表現亮眼，有利伺機進場布局。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，隨通膨降溫趨勢浮現，同時市場避險需求存在下，使得品質佳的投資級債近期獲得資金青睞，根據EPFR資金流向統計，過去一個月投資級債僅一周呈現資金小幅淨流出。近一個月美銀美林全球投資級債指數上漲2.44％，其中全球金融次順位債指數漲幅更達2.93％。

後市美國通膨降溫，Fed雖強調不見明顯改善不改高利率政策，但也坦言會衡量景氣衝擊影響，升息步伐料將放緩，利率風險可望下降，且在市場擔憂經濟前景的前提下，避險需求將持續推動資金流向企業財務與信用體質健康的投資級債，加上其殖利率仍具吸引力，仍有望持續吸引資金進駐。

徐建華指出，除投資級債外，也不妨多留意同樣具投資信評的金融次順位債，從收益角度來看，金融次順位債近7.49％，較一般投資級債更具吸引力，同時其存續期間也明顯較短，利率敏感度較低，在利率風險尚未能全面排除下，更具備抵禦波動的能力。

再者根據信評機構標準普爾先前亦針對全球200強銀行進行評級分析顯示，在面對市場波動與景氣疑慮時，多數銀行仍保有充足甚至強勁的資金與流動性，產業風險相對可控，是穩健型投資者可考慮配置的標的，以兼顧收益與波動風險。