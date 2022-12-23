近年我國發生多次跳電，甚至致使全台多次大停電，外界仍擔憂缺電，但又因迫在眉睫的2050淨零碳排使缺電危機更難解，中華核能學會今天召開會員大會及論壇邀請前總統馬英九與會，馬英九表示，全球已支持核能，以核養綠、以核減碳等，台灣不缺技術、資金或人才，唯一缺的是知錯能改的政府，既然不能改政策就換政府，只有這樣才能救台灣，否則會一步步淪落下去。

中華核能學會今天召開第32屆理監事第3次會員大會，同時慶祝核能學會成立50周年，舉辦「台灣發展核能的契機-小型模組化反應器」論壇。

馬英九總結時表示，核能政策原地踏步甚至有點退步，在其任內重視能源問題，如辦理能源之旅，邀請部會首長媒體高層瞭解能源現況，下任後也關心此議題，但近6年來有5次大停電影響台灣，如台積電董事長劉德音也提及要關心電夠不夠用等議題，三三會會長林伯豐近日提及應把核能配比提升至30％，並呼籲開放企業興建SMR（小型模組化反應器）。

馬英九提及，行政院雖然今年提出2050淨零路徑但卻排除掉核能「不可思議」，民進黨政府就是意識型態做祟，忽略台灣供電不穩，2050淨零將成為天方夜譚，尤其不減碳世界可能會淪亡，但政府卻不願接受現實，寧可用上兆的再生能源取代核能，等同用另一個綠能取代另一個綠能，他更引用媒體社會諷刺經濟部長王美花「美花 美花 瞞天下」。

馬英九引述，多國及多個媒體均提及核能是減碳工具、以核減碳的重要性，甚至連IEA（國際能源總署）也指出，2050年核能要加倍，皆代表核能是減碳路上不可或缺的工具，應該要把核二、核三延役，核四重啟，政府不應死抱非核家園。

馬英九強調，尤其在俄烏戰爭延燒的當下，能源已成為戰略武器，甚至原本今年要非核的德國也宣布延長核電廠，發生過福島核災的日本也已重啟核電，韓國更大力發展核電，法國更要再興建14座核電廠，美國也提出核電援外計畫。

馬英九指出，台灣不缺技術、資金及人才，唯一缺的是知錯能改的政府，既然不能改政策就換政府，只有這樣才能救台灣，否則會一步步淪落下去。