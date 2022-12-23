淡江大學助理教授何景榮昨天指，過去以新住民身分到總統府會見總統蔡英文時，蔡坐下後的第一句話是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」一旁的的林鶴明更露出木然的鐵青之色；林鶴明今還原當時情況，並表示，炒作五年前聚會的人才是真的有夠無聊。

林鶴明今在臉書指出，前民眾黨立委候選人何景榮先生當年因為參與新住民事務，所以曾於2017年12月15日受邀到總統府參加總統跟新住民姊妹的聚會，這場聚會是邀請新住民姐妹們一起來準備家鄉的餐點，跟總統分享並共進午餐，也交換新住民對於在台灣生活的經驗，所以氣氛相當融洽也很愉悅，總統也親自拿餐點分享給大家。

林鶴明說，何景榮先生當時也是列席成員之一，但這樣的一個活動，明明就是因為新住民事務，新住民姐妹才是主角，但他卻多次消費與總統同台的機會，藉此刷存在感，製造自己的聲量。

林鶴明表示，看照片就知道，這場餐會的主角是新住民姐妹，何景榮為何要一直消費這場活動，來凸顯自己，到底是怎樣的品格會做這種事情？

他認為，何景榮先生的發言通篇自己腦補的內容，「這種消費他人的操作，我才覺得真的很無聊」。事隔多年拿這場聚會來做這種政治口水的消費，作為受邀的參加者，既不專業也不厚道。

林鶴明表示，相信當天在場的新住民姐妹們，沒有人跟何一樣有那種奇奇怪怪的內心小宇宙，「顯然他的平行時空格外複雜，大家小心為上」。