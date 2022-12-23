美國國際貿易委員會（ITC）周四裁定，蘋果具有心電圖功能的智慧錶Apple Watch侵犯醫療設備製造商AliveCor Inc的專利權。

ITC表示，此款侵權的手錶應該被禁止進口，但在向美國專利及商標局 （USPTO）提起的另一項上訴案終結之前，ITC不會祭出進口禁令。美國專利及商標局一個小組在本月早些時候裁定AliveCor專利無效。

如果ITC真的下令禁止Apple Watch進口，拜登政將有60天的時間考慮決定是否否決該禁令。該委員會原裁定在總統審查期間，每支進口之侵權的Apple Watch應繳納2美元保證金，但由於在美國專利商標局提起的上訴案仍待裁決，ITC也暫時擱置這項收取保證金的舉措。

過去美國總統很少會否決進口禁令。在總統審查期結束後，當事者可以向美國聯邦巡迴上訴法院就進口禁令提起上訴。

蘋果發布聲明表示，它堅決反對ITC有關於侵權的裁定，但樂見於進口禁令暫時擱置。

AliveCor執行長Priya Abani發布聲明表示，ITC這項裁決凸顯出，對於其創新可能被蘋果這樣的巨人壓制的公司，智慧財產權有多麼重要。

AliveCor去年指控蘋果侵犯三項與其KardiaBand技術相關的專利。KardiaBand是專為Apple Watch量身打造的錶帶，可隨時監測用戶心率、偵測心率異常，並可執行心電圖功能以發現心房顫動等心臟問題。AliveCor在2018年停止銷售KardiaBand錶帶，因為蘋果智慧錶推出了自家的心電圖功能。

去年AliveCor向美國ITC申訴，指控蘋果Apple Watches從Series 4起開始抄襲AliveCor的技術，並藉由讓Apple Watches的作業系統與KardiaBand無法相容，進而將AliveCor逐出市場。

蘋果智慧錶Series 4、5、6、7以及今年9月推出的最新款Series 8具有心電圖功能。

一群民主黨國會代表在10月時曾要求ITC就算對AliveCor作出有利的裁決，也不要禁止Apple Watch進口。該國會團體支持蘋果的主張，即禁用該科技巨頭的心臟監測技術將對大眾的健康造成負面影響。目前Apple Watch大多在中國製造。