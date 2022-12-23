海南旅遊消費近期大幅回暖，在12月7日至12月18日區間，大陸赴三亞機票預訂量按年成長近10％，亦較11月同期成長逾80％。海南離島免稅銷售金額也自12月13日至19日，連續7天重返人民幣（下同）1億元水平。

綜合媒體報導，海南三亞鳳凰國際機場各項生產運行指標加速恢復，近兩周旅客吞吐量呈現出旺季以來的高峰。攜程平台數據顯示，12月7日至12月18日，目的地為海南省的機票預訂量較11月同期增長68％，海南省酒店預訂量較11月同期增長63％。

三亞旅遊復甦領跑全省，攜程數據顯示，12月7日至12月18日，大陸赴三亞機票預訂量較2021年增長近10％，較11月同期增長逾80％。

海口海關數據顯示，海南離島免稅銷售金額自12月13日至19日連續7天超1億元。今年前11個月，海口海關共監管離島免稅銷售金額322億元、購物件數4,594萬件、購物旅客390萬人次。