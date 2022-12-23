新竹市長當選人高虹安23日上午出席「半導體與重點科技產業人才發展基地」揭牌典禮，針對何時公布第三波人事？高虹安表示，接下來第三波人事會主要以留任的局處首長為主，因還會有其他的人選仍在徵詢和面談，不會在第一時間就把所有局處首長都補齊，部分會以留用或副局處首長代理為主。

國民黨籍副議長余邦彥選前一周公開轉向支持高虹安，針對余昨宣布退黨，高虹安表示，這主要是國民黨內的事情，跟市政發展目前看不出有絕對的關聯，但高虹安也表示，在她做地方服務的期間，也向余邦彥副議長請益過相當多地方事務，認為余邦彥真的是優秀的副議長。

高虹安也說，不管說余邦彥是用什麼樣的黨籍，相信都會努力為新竹市政服務，未來也還是會持續向他請益，在地方施政上的建議，至於說跨黨派的議員，也都是她未來絕對會努力、溝通並尊重的民意代表對象。

被問到如果余邦彥繼續參選副議長，那麼民眾黨市議員的動向為何？高虹安則說，目前還沒接收到參選的動態，當然因為民眾黨有兩席的市議員，包括李國璋、宋品瑩，接下來包括副議長的投票，也會和他們一起討論，看看應該支持哪一位，對新竹市民、新竹市政最好的選擇。而在議長部分，目前看來許修睿參選是比較確定的，也會跟兩位議員討論投票動向，但原則上應該還是尊重兩位議員的想法。