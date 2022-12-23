國民黨立委洪孟楷（右起）、李德維、鄭正鈐23日舉行「國政千瘡百孔，國安會議不能只討論役期」記者會。（姚志平攝）

民進黨九合一選舉敗選，傳出蔡英文總統規劃下周召開國安會議因應。立法院國民黨團今批評，當前台灣內部有非常多民生關注的議題，下周國安會議應做相關討論，直球對決回應民意的要求，而不是把國安會議開成民進黨的「黨安會議」。

黨團副書記長洪孟楷質疑，下周國安會議討論什麼？召開前先向國人說明蘇貞昌內閣要不要改組、官員要不要留任？若不改組也應說明理由？如果之後內閣要改組，現在開國安會議不就只是演戲？若只想做戲，人民沒時間陪民進黨瞎耗。

黨團副書記長鄭正鈐表示，蔡總統在臉書說要開國安會議，不掩飾對民進黨2024選情憂心，感覺要做的都跟選舉後續有關，恐讓國安會議變民進黨黨安會議。

洪孟楷揶揄，民進黨九合一選舉敗選，蔡總統卻拉到國安會議檢討，難道承認黑槍、治安敗壞已是國安問題？還是只是想操弄抗中保台牌？

洪孟楷說，民眾九合一選舉不投民進黨，就是因為治安敗壞、網軍橫行與防疫表現荒邱走板等3個核心問題，這是治理上民進黨沒有跟人民站在一起，國政千瘡百孔，民進黨現在了解問題所在？

黨團書記長李德維說，蔡英文總統已經神隱非常久，下周國安會議結束要出來與民意直球對決，包含兵役役期延長等民眾關心議題，直接回應民意訴求，否則2024將屆，民進黨再如此，對蔡歷史定位會有非常大的影響。

李德維表示，當前民生物價齊漲，所有台灣小老百姓都很痛苦，連茶葉蛋都漲三成，但行政院長蘇貞昌去年曾信誓旦旦說推動軍公教調薪，會帶給民眾更好待遇，現在通膨與物價上漲，卻至今沒有適切回應。

李德維批評， 2021年台灣與大陸貿易順差是台幣5.31兆元，今年1至7月順差也有台幣2.85兆元，蔡英文總統捨不得放兩岸經濟合作架構協議（ECFA），擺脫不了大陸市場，經濟上靠中國大陸保台灣，政治上選舉卻永遠操作抗中保台。

鄭正鈐也表示，2016年蔡英文總統上任該年全國自然人口增加36035人，今年前11個月卻是減少62737人；今年前11個月全國出生人口只有12.6萬人，死為人口有18.9萬人，差約6.3萬人，人口問題國安會議應討論。

此外，鄭正鈐說，最新版電力報告顯示，2023年每日備轉容量率約僅6％，等於全年都在用電警戒遊走，缺電難道不是國安應努力解決部分？68.31％勞動人口薪資低於平均薪資數數，還創歷史新高，也是國安問題？