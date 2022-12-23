嘉義市副議長蘇澤峰今秀良民證宣布選議長。（蘇澤峰提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市副議長蘇澤峰今在臉書宣布選議長。（蘇澤峰提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市正副議長選情詭譎，有2組組合人選，副議長蘇澤峰想扶正，今天他在臉書宣布參加與嘉義市第11屆議長選舉，並向警察局申請良民證，證明他並沒有曾犯如民進黨、國民黨團所提的「排黑條款」，他受時也表示，與新當選議員的蔡坤叡搭檔，爭取正、副議長。

嘉義市正副議長選舉有2組搭檔，蘇澤峰搭檔蔡坤叡，還有前議長林承勳之妻陳姿妏結盟李忠曆，而嘉義市有23席議員，國民黨6席、民進黨6席、無黨籍10席、時力1席。

地方盛傳2組人馬各自宣稱已掌握過半票數，2組人選都是無黨籍的組合，時力議員宣稱投自己，藍、綠各擁6席成為2組人選必爭的結盟對象，而藍、綠都有「排黑條款」，包括組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法，經判刑確定者。

蘇澤峰說，據聞有某黨中央高層人士企圖惡意以不是他本人，而是同名同姓者的犯行，對他張冠李戴，而影響選舉，他不能接受與苟同。

蘇澤峰在臉書表態參選議長，並表示他向警察局循正常管道所申請出來的刑事紀錄證明，僅是「妨礙公務易科罰金」之前科，這也是因為長期被人騷擾及恐嚇才導致自身情緒不佳，前往警局向鬧事者理論，卻被以妨礙公務被送辦。

蘇澤峰在臉書聲明，向大家及惡意傳聞不實指控他，企圖影響正副議長選舉之有心人士告知，如有惡意指控影響他名譽情事，他都會循法律途徑一律提告。