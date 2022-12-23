為了控制頻頻創紀錄的通膨，美國聯準會採取激進升息行動，導致今年美股出現重挫，做空投資者趁勢暴賺一波，數據顯示，他們今年共獲得約3037億美元（約新台幣9.3兆）的獲利（包括未實現），這也是前一次空頭循環2018年的4倍。

路透社報導，分析機構S3 Partners發布報告指出，這些投資人透過做空特斯拉、蘋果、Meta及二手車商Carvana等企業的股票獲利，其中特斯拉今年以來暴跌超過6成，Meta也重挫64.41%。

對沖基金機構Anson Funds投資組合經理Moez Kassam表示，「今年做空容易許多，因為經濟環境是大逆風，而不是前幾年的順風。」該公司管理約1.7億美元（約新台幣52億）的空頭基金，今年以來已成長快要5%。

另一對沖基金大戶Stanphyl Capital經理Mark Spiegel從2014年開始就以不同規模的資金持續做空特斯拉，今年做空特斯拉是他最賺錢的標的，原先價值約1800萬美元（約新台幣5.5億）的基金在今年成長約6成。

不具名的華爾街業者指出，「經濟數據和聯準會決策所造成的市場波動，常常讓投資者措手不及，使得選擇標的變得相當不容易。」紐約巴克萊金融集團美股策略分析師Venu Krishna也坦言，「這是一個非常困難的環境，因為股票之間的關聯性相當高。」