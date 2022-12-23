建錩(5014)周四召開法說會，由集團總管理處副總經理暨發言人宋玟慧主持，建錩前三季營運相對有撐，第四季受到大陸疫情延燒、不銹鋼市場震盪，預估單月營運滑落，不過整體今年度業績可望較去年高峰差異不大。展望明年，首季持續不明朗，第二季可望盼見春燕回歸，看好緩步復甦的機會。

建錩技術服務為裁剪、分條加工、表面處理(磨砂、拋光、抗指紋)，未來表面技術的服務會更加精進，產品應用上，餐廚具(冷軋薄板)、石化(熱軋厚板)、建築裝潢等。公司競爭優勢為不銹鋼材料規格齊全，能符合客製化之多樣需求及一條龍的配套服務。公司營業據點也遍布全球，有採購優勢，對全球販售也有第一手資料。

建錩今年中購入2697坪土地，規畫輕量型、高階發展，但10月有新找到一塊約5540坪土地，更適合發展，目前已簽約，年中那塊則會有處分計畫，而新簽約土地未來規畫為台灣新廠，預計明年1月正式過戶，建廠預估也要1-2年。

建錩宋發言人表示，今年下半年景氣反轉，加上沒有匯兌收益的業外挹注，今年第四季營運確實有下滑趨勢，明年第一季狀況亦不明朗，不過第二季過後營運應該會較好。

建錩110年受不銹鋼漲價因素，營收居高峰，今年11月營收14.79億元，年減14.05%、月增4.14%；前11月營收179.41億元，年增6.62%，預估整體今年業績與去年將差異不大。

建錩今年第三季EPS達0.83元，前三季營業收入150.27億元，年增12.88%，營業毛利10.19億元，年減2.60%，營業利益5.16億元，年減16.85%，稅前淨利5.40億元，年增7.10%，本期淨利4.19億元，年增6.68%，歸屬於母公司業主淨利410,507，年增4.87%，基本每股盈餘2.23元，相較去年同期的2.37元僅略降。

建錩營收、獲利雖有滑落，但相對其他同業有撐，主因為美市有撐，建錩目前營收占比，大陸占約7成為多數，受到大陸封控、疫情等影響，但公司市場分散效應，美國市場亮眼，讓大陸滑落營收部分，靠其他海外市場補足。

第四季營運滑落？副總認為，不銹鋼市場第四季仍震盪，會比第三季差一點，到明年第一季又逢大陸疫情以及過年因素，期間恐不大樂觀，但明年第二季起普遍看好復甦力道，公司維持第二季緩步復甦機會的看法。至於中鋼集團日前法說會上認為春燕提前到了？建錩則持大眾看法，對於中鋼認為春燕提早來也樂觀其成。

關於建錩大陸無錫廠打造成智能型不鏽鋼特殊材料加工配送中心，無錫廠致力成為熱軋產業公共倉庫，整體無錫鋼鐵版圖占營收約6%，宋玟慧也說明，自2019年開始布局後，效益逐步顯現，推升業績、營運水漲船高。