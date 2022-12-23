美股收黑下，日經指數在晶片族群領跌之下也走低，早盤結束時收26,210.69點，跌297.18點或1.12%，目前周線跌幅約4.87%，已創6月中旬以來最差的一周。同時，東證收1,895.3點，也跌12.87點或0.67%，周線跌幅0.67%左右。

分析師預測，日經23日要翻紅很難，能不能守住兩萬六以上才是重點。就技術線型來看，其實不少個股已經超跌。

日本政府倡導核能，東京電力逆勢大漲6.21%，同時，東證指數的電力以及天然氣類股，一度也漲2.66%。不過，東證中的海運類股卻一度大跌2.14%，表現遜色。同時，運輸類股也一度跌1.54%，包括豐田跌1.49%，日產也跌2.44%。

受到前一日美光唱衰全球半導體的衝擊，晶片類股中，東京威力科創大跌3.73%，愛德萬測試更是重挫近4%。

日本最新經濟數據，日本11月核心CPI（消費者物價指數）高達3.7%，已漲到自1981年以來最高，由於日本央行表定明年元月中旬左右，將舉行下次政策利率會議，外界也好奇黑田行長在4月離職之前，還會丟給市場什麼震撼彈。