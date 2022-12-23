投資人擔心利率持續升高將導致經濟陷入衰退，以及美光拖累半導體股重挫，隔夜美股主要指數全面大跌。周五香港恆生指數盤中跌0.6%，報19561.83點。國企股跌1.13%，報6640.16點。

恆生科技股指數跌1.92%，成分股普遍下跌，僅閱文集團上漲逾4%。比亞迪電子跌9.65%，跌幅最大。

受隔夜特斯拉股價重挫近9%拖累，電動車族群比亞迪跌4.4%、小鵬跌4.4%、蔚來跌2.8%、理想跌逾3%、零跑汽車跌4%。據官網資訊，到年底前，特斯拉在美國交付的Model 3和Model Y將提供高達7,500美元的購車折扣，較先前的3,750美元折扣提高一倍，加深投資人對於電動車需求轉弱的擔憂。

教育股走強，新東方在線一度站上57.85港元，再創新高，目前漲4.0%，報56.20港元。嘉宏教育飆升24%，中國科培急升15%，思考樂漲8.5%，中匯集團漲7.4%，中教控股漲2%。

福耀玻璃、敏實、耐世特和力勁等汽車零件相關股下跌，美國參議院金融委員會要求通用、福特、特斯拉、豐田等8家主要汽車製造廠商提交數據，以了解中國零組件廠對其供應鏈的影響。該委員會主席Ron Wyden表示在信函中表示，一旦發現汽車製造商所進口的零組件與新疆侵犯人權的作為有關，將禁止這些車輛在美國銷售。