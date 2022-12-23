金管會23日公布2023年度金融檢查重點。金管會指出，明年金檢重點有四大項，「國內外投資風險管理」、「金融韌性（資本與財務韌性及網路安全與資訊韌性）」、「防制詐騙」及「金融消費者保護」。

在俄烏戰爭、疫情肆虐、美國暴力升息下，國內外情勢變化劇烈，金管會已加強緊盯國內外風險管理。像近期公股行庫在歐洲療養院集團Orpea S.A.授信案踩雷46億元，金管會已在今年11月已赴英國倫敦對2家國銀倫敦分行辦理實地金檢，並將Orpea S.A.授信案納入檢查，將視檢查結果給予適當處理。

金管會指出，明年在「因應國內外政經環境變化之風險管理」部份，會加強金檢國內外投資風險與不動產授信風險。在「國內外投資風險管理」共5項，主要涵蓋海外暴險因應國際金融情勢變化之風險控管、海外與大陸地區授信與投資受當地政策影響之風險控管、機構對疫情及升息環境衍生風險之因應對策等。

而「不動產授信業務風險管理」有3項，主要涵蓋購屋、餘屋及土建融放款之徵授信作業、利率風險定價及貸後管理，工業區土地貸款資金用途、閒置工業區土地授信作業、不動產業保證業務集中度控管、金融機構對央行辦理不動產抵押貸款業務規定之遵循等。

另外，近二、三年金融詐騙案飆升，金管會也將「防制詐騙」列為金檢重點，共2項，占比2.2％。重點涵蓋防杜貸款詐騙之內部控制機制、協助民眾防制詐騙相關措施（含關懷提問、疑涉詐欺帳戶預警機制、異常交易辨識及虛擬帳號控管等）。

而監理重點仍放在「金融韌性」上，共33項，占比35.5％，分為六大類，包括：「資本與財務韌性」尤其是壽險及產險公司的自我風險及清償能力評估機制（ORSA）之辦理情形。「網路安全與資訊韌性」主要涵蓋金控公司對子公司更新資訊系統及網路安控與資安維護之督導與檢視、資安專責單位與專責主管之職能發揮、防範主機系統及程式異常之控管、網路安全措施、供應鏈風險管理、資安人力與訓練、營運持續管理機制等。

還有「公司治理」，尤其是大股東溝通機制／關係人、企業間財務費用管理等，在「有控制能力股東之溝通機制、董事會及功能性委員會職能運作、負責人兼職與費用報支及分層負責之管理機制」等加強金檢。

另外「金融消費者保護」則是主要涵蓋認識客戶、商品適合度評估、公平待客原則、金融友善文化暨服務措施（含身心障礙及高齡客戶權益保護[如視障者網路銀行及行動應用程式APP等]）之建立及執行（如董事會作為、內部督導機制等）、個人資料保護（含金融機構間資料共享指引之遵循）等。

隨著數位帳戶、電支興起，「數位金融安全及電子支付業務」中像是線上開戶及服務申辦之使用者個資或交易安全機制、身分確認與異常交易監控機制、警示帳戶及偽冒開戶之申報及監控等也會是金檢重點。

在永續金融／綠色金融部分，金檢查核重點為投信發行的ESG相關主題基金之資訊揭露事項情形。

在跨業別其他共通項目檢查重點：包括「法令遵循」、「防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形」、「轉投資管理」等3大類，其中轉投資管理包括投資暨併購管理規範及控管機制、海外重大轉投資公司（含參股）之投資管理、重大業務經營陳報機制等。

在「各業別其他新增（修）檢查」重點主要包括：票券公司對免保證商業本票自律規範遵行情形及票債券投資資金調度作業、壽險公司之保經代業務往來管理（包括電話行銷業務）及金融資產重分類之法令遵循、產險公司之保險商品開發設計流程控管等。