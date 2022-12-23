台股受到歐美亞主要股市同步重挫衝擊，今（23）日出現200點的大跌，將昨天反彈的全都吐回去，航運股帶量下殺、跌幅約2.3％，半導體股量縮下跌2.2％，盤面由具有題材及旺季加持的生技股逆勢上揚，雖力挽狂瀾，但獨木難撐，台股依然出現大跌走勢。

不過，從市場委買及委賣來看，台股今天大跌之後，買盤明顯於9點半之後湧入，到上午11點過後，委買張數有312萬張，但委賣張數為304萬張，委買筆數有184萬筆，也遠高於委賣筆數159萬筆。同時，到11點過後，也沒有跌停股。

航運股今天由長榮領跌，上市航運類股指數跌2.3％以上，成交值占比則放大至13.6％，上市半導體類股指數跌2.2％多，但成交值明顯萎縮，成交值比重從之前動輒三、四成，今天掉到只有約24％，資金持續向傳產股進駐。

生技股及玻陶股今天是盤中幾乎維持上漲格局的二大類股，玻陶股主要是台玻經過連日大跌後，今天逆勢上漲；上市生技股今天則有寶齡富錦大漲，一度攻抵192元，差一檔漲停，另南光、中化、雃博、和康生、亞諾法、景岳、ABC-KY、旭富等都上漲1～6％之間。