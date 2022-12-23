房地產已成大陸經濟復甦必須解決的問題，中國社會科學院房地產金融研究中心主任尹中立近日表示，應該新設立專門用於房地產行業融資的平台機構，該機構由財政部注資，可以在金融市場發債籌資；對於財務槓桿過高但仍可維持正常經營的房地產開發企業進行注資。

21世紀經濟報導引述尹中立指出，化解當前的房地產龍頭企業的債務風險，政府信用的介入是不可或缺的。大陸缺少一個政策性住房金融機構。尹中立指出，對於財務槓桿過高但仍然可以維持正常經營的房地產開發企業，可以採取注資方式；注資可以採取優先股的方式，也可以採取普通股方式，待條件成熟政府平台可以通過市場化方式退出。

尹中立表示，政府還應收購存量住房，用於保障型租賃住房。發展長租房是解決大城市年輕人住房難的正確思路，通過政府收購已經竣工的存量住房，化解當前房地產企業的債務困境，並解決租賃住房不足的難題。