台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，由立委林奕華接副市長，林奕華表示將於明年2月再轉換至市府服務，由於明年2月以後才請辭立委，剩餘的任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。對此，媒體人「逆風的烏鴉」在臉書表示不解，並認為林奕華既然要去當副市長，2024再選的可能性很低，藉由補選進行世代交替恰如其分，國民黨卻將優勢拱手讓出，實在讓人想不透。

逆風的烏鴉指出，林奕華出任蔣萬安的台北市副市長並不意外，但決定2月後才上任的決定，「顯然有問題的」。逆風的烏鴉認為，不管林奕華二月後才上任的理由為何，真實理由都是避免讓這個選區進行補選，「但為何要避免補選，我實在想不到有什麼了不起的理由」。

逆風的烏鴉分析，最大的可能是國民黨唯恐補選會輸掉，使立法院原本不多的席次少一席；再來就是避免議員為爭奪補選而內鬨，而一旦選上，議會又會少一席，「但這樣的理由都不成立」。逆風的烏鴉說台北市第六選區是大安區，這個傳統上藍遠大於綠的選區，只要提名的人不要太離譜，為國民黨守下這席可能性很高，且林奕華既然已經要去當副市長，2024再選的可能性就很低，藉由補選進行世代交替恰如其分。

逆風的烏鴉認為，嘉義市長選舉民進黨慘敗，接下來的台北市第三選區、南投縣第二選區的立委補選，民進黨的前景也不妙，國民黨恐拿下三連勝，若進行補選，民進黨可能得吞四連敗，「緊接著的2024大選，士氣也必定會受到重挫」。逆風的烏鴉認為，真正擔心這個選區立委補選的本該是民進黨，但國民黨竟把這樣的優勢拱手讓出，還背上「讓大安區一年沒立委」的惡名，他不禁感嘆「實在讓人想不透」。