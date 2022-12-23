大陸觀察者網23日報導，大陸自然資源部網站22日消息，自然資源部黨組書記、部長、國家自然資源總督察王廣華21日主持召開自然資源部黨組會議，強調要保障能源資源安全。全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動，加大重點勘查區找礦力度，加大油氣等能源資源勘探開發和增儲力度，增強國內礦產資源保障能力。持續做好煤炭、鉀鹽保供工作。

會議強調，通盤謀畫明年乃至今後一個時期的自然資源工作。

一是在守住耕地和生態底線的前提下，繼續完善要素保障政策，指導地方用好用足相關政策。

二是保障糧食安全，牢牢守住耕地保護紅線。在完成「三區三線」畫定基礎上，帶位置分解下達耕地和永久基本農田保護任務，逐級簽訂《耕地保護和糧食安全責任書》，嚴格落實「兩平衡一凍結」制度。

三是保障能源資源安全。全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動，加大重點勘查區找礦力度，加大油氣等能源資源勘探開發和增儲力度，增強國內礦產資源保障能力。持續做好煤炭、鉀鹽保供工作。

四是持續推進海洋強國建設，加強深海、極地科考，積極參與全球治理，維護國家海洋權益。繼續嚴格管控圍填海。

五是加強新型基礎測繪體系、實景三維（D）中國、智慧城市時空大數據平台建設，不斷提升測繪地理資訊獲取和服務支撐能力，強化測繪地理資訊安全監管。健全自然資源統一調查監測制度，提高工作效率和成果應用水準。

六是持續深化國土空間治理改革，全面實施《全國國土空間規畫綱要（2021-2035年）》，加快推進省級及以下國土空間總體規畫和重要區域國土空間規畫的編制、審批和實施。分類編制村莊規畫，深化集體經營性建設用地入市試點，穩妥有序推進農村亂占耕地建房專項整治試點。

七是緊緊圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」總體目標，適時完善現行住宅用地供應政策。規範住宅用地供應資訊公開，下大力氣推動轉變城市土地開發利用方式。

八是深入推進全民所有自然資源資產所有權委託代理機制試點，穩步推進重點區域自然資源統一確權登記，持續推進不動產登記便利度改革。加大生態保護修復力度，實施山水林田湖草沙一體化保護和系統治理。落實全面節約戰略，完善自然資源節約集約利用制度體系。

九是強化地質災害隱患識別，加強海洋災害監測預警和防治，切實維護人民群眾生命財產安全。