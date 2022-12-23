台北市第三選區立委補選將近，國民黨候選人王鴻薇不斷要求對手民進黨候選人吳怡農進行政策辯論，不過吳怡農昨稱不辯論是因為王鴻薇選戰至今，有機會就是大量抹黑，希望避免給王給多舞台，王鴻薇今反斥，不該汙名化辯論，吳怡農對民主選舉的基本常識可能還得再加強。

吳怡農昨表示，王鴻薇從選舉第一天到現在，只要有機會就是大量抹黑、噴口水、做人身攻擊，這樣行為模式他已經看得非常清楚了，希望避免給王鴻薇更多舞台，來對他做任何更多的人身攻擊、更多的噴口水，他認為對選舉沒有幫助、浪費社會資源。

王鴻薇松山競選服務處今成立，她受訪時說，之前就一直在講，辯論大門一直敞開著，等著吳怡農做好準備來辯論，但她還是要提醒吳怡農兩件事情，第一個，王鴻薇沒有抹黑他，第二個，就是不能汙名化辯論。

王鴻薇認為，辯論本來就是在民主選舉程序裡，國內外很多候選人願意透過辯論贏得選民的認可，如果吳怡農把辯論等同於噴口水的話，對於整個民主選舉的基本常識可能還是要再加強，不過還是老話一句，辯論大門始終敞開著，等著吳怡農做好準備來進行辯論。

媒體詢問，松山競選總部成立，那過去較少經營的中山區進度為何？王鴻薇解釋，台北市黨部就在中山區，基本在中山區就以台北市黨部為基地，大家也知道，這次選舉時間非常緊湊，松山競選服務處成立的這段時間，台北市黨部都已經在運作了。

至於吳怡農昨跑行程過程遇上車禍，並跪在地上對受傷騎士進行檢傷評估，待救護車抵達現場後才離去。王鴻薇認為，吳怡農確實有在照顧受傷的人，希望一切平安無事，受傷的人也沒有事情。