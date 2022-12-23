安妮在土耳其安塔利亞港口，由女攝影師快閃拍照。（伊林娛樂提供）

伊林俄羅斯美女藝人安妮上月隻身赴歐洲旅遊，3周的旅程，足跡跨越英國、法國、義大利及土耳其4國，此行除旅行外，主要任務是與各國攝影師合作拍攝寫真桌曆照片，安妮表示受到疫情影響，這2、3年大多數人無法出國旅行，「我希望透過這次作品，讓大家先重温世界各地的美景。」

疫情解封後，安妮今年除了回家鄉俄羅斯外，也分別到泰國、新加坡旅遊；但這次為期3周、4國的旅行經驗非常特別，她說，「人生第一次一個人出國，本來覺得辦不到，朋友也擔心危險，但我深信只要我對別人好，別人也會對我好，很幸運這次在國外的拍攝工作，感受到滿滿的溫暖。」她表示旅行中受到很多照顧及幫助，也認識許多新朋友，相當感動。

安妮為寫真桌曆拍攝，大膽構想與在地攝影師合作，希望攝影師透過作品介紹他們熟悉的家園，她說：「生活在當地的攝影師，最了解自己的文化及風土民情。」拍攝過程中，攝影師也與安妮分享各自的攝影工作故事，其中一位來自俄羅斯、嫁到土耳其的女攝影師最令安妮印象深刻，這次寫真桌曆共有13款不同風格的照片，當中一張在土耳其安塔利亞港口邊，安妮上半身全裸身影，即由她快閃掌鏡完成。

安妮說，是她主動向女攝影師提出快閃拍攝的想法，「我覺得試試看，拍不好也沒關係。」因為要快速完成，安妮脫下外套後，迅速拍3張就離開，來不及做任何防護措施，拍攝時間是一大早，完成後才發現除對岸有警察，周邊還有正在專心釣魚的大哥，「但在所有人還沒搞清楚狀況前，我們已拍完走人。」

除寫真桌曆發售外，安妮2023年也將公開新單曲，她表示明年1月中會在活動中演出新曲並擔任DJ，當天也會拍攝MV。《安妮2023 My Journey寫真桌曆》即日起開放預購、12月30日上市， momo購物網https：／／reurl.cc／Wqz0lZ，蝦皮https：／／reurl.cc／AyXMoj，博客來https：／／reurl.cc／bGeWMy。