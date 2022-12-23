台中市長盧秀燕爭取連任成功，日前公布下屆小內閣人選，將由前立委王育敏出任其中1名副市長，盧秀燕23日受訪表示，1個城市富裕後不能忘記有些人還是需要政府的特別扶持，王育敏的專長就在兒福、兒少、青少的權益及弱勢社會福利，另一方面也希望能拔擢女性。

盧秀燕23日上午至霧峰出席「霧峰區聯合行政中心興建工程」動土典禮，針對媒體問及為何邀請王育敏擔任台中市副市長，盧秀燕說，台中的發展很進步、很繁榮，但不能忽略有些人還是需要政府特別關心、幫忙，一個城市富裕後不要忘記，有些人在有些角落仍需要政府特別的扶持，所以台中一方面拚經濟、一方面做建設，更需要有人專注於兒少、社福、弱勢及青少、長輩權益等。

盧秀燕表示，王育敏的專長就在兒福、兒少、青少的權益及弱勢社會福利，大家可以看到她過去幾10年的經歷就在弱勢、社福這塊，這是王育敏的本業，也代表她的施政理念。

盧秀燕也說，她認為女性的任官和女性在政界應該要有一定的發展機會，到現在為止她還是六都唯一的女市長，下屆也是，女性在政壇上要站起來非常不容易，因此她也希望能拔擢女性。