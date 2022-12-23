據國際檢測機構（ITA）官網發出公告，3屆奧運冠軍、大陸舉重選手呂小軍將暫時遭到禁賽，因為他在一次興奮劑檢測中呈陽性反應，在呂小軍所提供的樣本裡頭，被發現含有紅血球生成素（EPO），這是世界反興奮劑組織（WADA）所列入的禁藥成分之一，而呂小軍則是發聲明回應，表示自己將會配合調查。

38歲的呂小軍分別在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運拿下77公斤級舉重金牌，2018年轉戰81公斤級依然得心應手，去年東京奧運也順利奪下金牌，連續3屆奧運都有金牌進帳，而呂小軍在舉重世錦賽上也獲得5面金牌及1面銀牌，職業生涯榮耀滿滿。

呂小軍透過中國舉重協會官網發表聲明：「2022年12月20日我收到了國際檢查機構的郵件，通知我的樣本檢測結果呈非特定物質陽性。我非常震驚，作為一名老運動員，我一直嚴格遵守國際舉重聯合會、世界反興奮劑機構、中國反興奮劑機構有關反興奮劑的各項規定。我認為體育的價值就在於公平競爭，我堅決反對使用興奮劑等各類作弊行為，這也是我一直以來給自己設置的底線，使用興奮劑完全違背我的價值觀，也和我受到的反興奮劑教育背道而馳。」

「在我24年的舉重運動生涯中，我經歷了無數次大賽，也接受了幾百次興奮劑檢查，沒有一例違規。自2022年8月我復出以來，短短4個月時間，我總共接受了興奮劑檢查8次。我非常熱愛舉重事業，作為一名舉重運動員，我已經乾乾淨淨地贏得了幾乎所有的榮譽，我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。我將配合相關機構展開調查，查出問題的真正原因，還自己清白。」