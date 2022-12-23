八三夭鼓手阿電被評為滑雪特訓表現最佳選手。（KKLIVE提供）

經過近三年等待，八三夭總算與香港夭怪相見。（KKLIVE提供）

搖滾天團八三夭12月初受邀至香港Unik Asia Festival音樂節演出。（KKLIVE提供）

搖滾天團八三夭每年耶誕節團員們都會交換禮物，而今年八三夭改用不一樣的形式過節，他們利用空檔來到滑雪場進行了「滑雪特訓」，在聽到這個企劃時，相較有經驗的鼓手阿電與貝斯手霸天，主唱阿璞笑著分享以往團員約滑雪他都會禮貌性拒絕，因為他覺得滑雪又累又麻煩，而吉他手劉逼則是屬於「裝備組」，在2019年買了雪具使用一次之後，就此塵封到現在，好不容易能有重新派上用場的一天。

特訓這天，八三夭光是學基本動作就花了一些時間，即便先前為了巡迴與小巨蛋曾進行過體能特訓，但團長小橘還是直呼「我一年的運動量夠了，這個運動不光用到核心，連腰、腿等全身上下都一起用到了。」而阿璞雖說自己怕累，但也被教練稱讚學得很快、很有運動細胞，不過教練的最佳表現獎最終仍頒給了阿電，因為有底子的他這次特訓下來，不論是在流暢度或是技術上都有不錯的表現。

今年搖滾天團八三夭繳出一張漂亮的成績單，不僅完成21場的春季巡迴，還唱進新加坡室內體育館，並成功舉辦全新主題的「顛倒世界」小巨蛋演唱會，十月防疫政策鬆綁後，八三夭的腳步也沒有停下過，除了校園演唱不斷，12月初樂團更受邀至香港參加Unik Asia Festival音樂節飆唱。而12月24日耶誕夜八三夭預計在「台南搖滾耶誕演唱會」演出，2022年的最後一天也將在台中與高雄陪粉絲跨年。八三夭滑雪特訓幕後花絮將於12月23日晚間八點半於Youtube上線https://www.youtube.com/watch？v=xRP5IRHqY58