為改善官兵生活設施，陸軍第八軍團指揮部今日舉行「興安專案砲兵第43指揮部考潭營區忠誠樓落成啟用典禮」，由總統蔡英文親臨主持，適逢平安夜前夕，蔡總統中午也在餐廳與官兵用餐並在耶誕樹前點燈祈願，餐後離去前面對媒體詢問九合一敗選的看法，蔡英文不發一語，隨即上車離去。

國軍興安專案砲兵第四三指揮部考潭營區今日落成啟用，典禮由四三砲指部官兵社團─戰鼓及舞獅的開場表演，正式揭開活動序幕，蔡英文總統抵達後，首先與現場貴賓一同進行剪綵、揭牌及入厝儀式，並視導官兵生活設施，包括閱覽室、健康管理中心、健身房及官兵寢室等；隨後，總統進行耶誕點燈，把簽名後的「祈願卡」掛至耶誕樹上；並頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

蔡英文與官兵共進午餐，提前祝大家聖誕快樂。（陸軍8軍團提供）

蔡英文與官兵共進午餐，提前祝大家聖誕快樂。（陸軍8軍團提供）

蔡英文與官兵共進午餐，提前祝大家聖誕快樂。（陸軍8軍團提供）

蔡英文與官兵共進午餐，提前祝大家聖誕快樂。（陸軍8軍團提供）

蔡總統用餐前致詞表示，今天很高興到高雄跟大家一起見證考潭營區的落成啟用，這個營區改建後，將提供國軍更良好的生活環境，也落實我們「國軍保衛家園，政府照顧國軍」的承諾。

蔡英文表示，守護國家安全，維護區域和平穩定，最重要的屏障就是每位國軍弟兄姊妹，而強化國防戰力、照顧國軍官兵，就是她身為三軍統帥最重要的責任。

蔡英文表示，這幾年她們除了積極籌獲國軍所需的武器、提升單兵個人裝備，也加速推動「興安專案」，來改善營舍居住環境。

蔡英文表示，「興安專案」從2017年推動到現在，目標103案中，已經陸續完工7案，施工中78案，統包設計15案，今天考潭營區的忠誠樓，就是已完工的其中一案。剛才看到新落成的營舍，不只寢室和生活環境更人性化、更有家的感覺，照顧官兵的軟硬體設施也一應俱全。

不論是提升身心健康的健身房及健康管理中心，或是有雙語教學資源的閱覽室，都可以讓國軍弟兄姊妹們在忙碌之餘，也能夠充實自我、紓解壓力。

蔡英文指出，今天現場也有許多官兵眷屬代表，她相信，大家看到這裡的環境，也會很放心家人在部隊裡服務。她也要代表國家，感謝大家。因為有各位的支持，才能讓國軍官兵沒有後顧之憂，全心保護國家和人民安全。

蔡英文說，她也相信，好的生活環境，加上紮實的訓練，可以讓國軍弟兄姊妹們展現更強的戰力，也讓全世界看到中華民國國軍保家衛國的決心。明天就是平安夜，她要特別感謝各位弟兄姊妹的辛勞，讓國人的每一個夜晚，都可以是平安夜，祝福各位聖誕及新年快樂。在新的一年，讓我們繼續為更好的台灣、更好的國軍，一起繼續努力。

蔡英文總統參訪及用餐時段全程不開放，媒體等候她離去前詢問她臉書發文檢討九合一敗選與兵役延長遲未定案是否有關、及台南市議長之爭傳出民進黨內派系多，和有黨員表示蔡英文總統應多下鄉走走的看法，蔡英文對媒體提問均不回應，皺眉頭一下，隨即上車離去。