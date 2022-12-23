融資租賃龍頭中租-KY(5871)在台灣及東協強勁成長帶動下，2022年前11月營運已超越2021年全年、提前改寫新高。隨著中國大陸鬆綁清零封控措施，預期有望帶動經濟狀況復甦，使整體業務成長不確定性降低，有助未來營運成長動能更為確立。

中租-KY股價於10月底下探139元的2年低點後穩步回升，21日回升至221元的近4月高點，今（23）日不畏大盤開低後一度挫跌逾200點，股價開高上漲0.93％至217.5元，截至午盤維持約0.5％穩健漲幅，表現強於大盤。

中租-KY 2022年11月自結合併營收創77.36億元新高，月增0.51％、年增達20.62％。歸屬母公司稅後淨利20.65億元，雖月減5.97％、降至今年低點，仍年增達11.58％、續創同期新高，每股盈餘（EPS）1.31元。

累計中租-KY前11月自結合併營收788.35億元、年增達20.41％，歸屬母公司稅後淨利253.56億元、年增達27.3％，每股盈餘16元，全數提前改寫年度新高。觀察各地區前11月營運狀況，台灣獲利年增達24％、東協獲利年增達21％，中國大陸獲利則年增4％。

中租-KY先前法說時表示，台灣及東協應收帳款成長已快達成全年目標，中國大陸成長亦接近10％目標，因此台灣及東協不會再特別調高目標設定，中國大陸則持續努力、目前看來非常有機會達標。對整體成長目標維持不變，預期有機會達成或超標。