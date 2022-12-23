虛擬實境應用、元宇宙業者XRSPACE旗下PartyOn音樂社交平台宣布，與日本nana music宣布戰略合作，於日本推出「nana-PartyOn」元宇宙音樂社交平台，讓來自世界各地的音樂愛好者及創作者輕鬆進入音樂元宇宙，帶領市場持續拓展元宇宙生態系。

XRSPACE首次運用獨家開放性元宇宙技術，與nana music共同面向日本市場，推出「nana-PartyOn」元宇宙音樂社交平台。「nana-PartyOn」是一款讓消費者使用自創的虛擬人角色，不受限於時間地點隨時進入虛擬空間裡，也可以創作屬於自己獨一無二的虛擬人物，登上「nana-PartyOn」的舞台表演。此次XRSPACE與nana music合作，共同以「用音樂讓我們在一起」的信念，提供更多元、更在地化的線上音樂活動。

XRSPACE創辦人暨董事長周永明表示，XRSPACE在2017年成立的時候就是希望台灣在下一世代的網路世界裡不要缺席，因此，XRSPACE積極培養人才從技術研發到內容創作，讓台灣在接下來的全球元宇宙世代能有領先的角色。元宇宙正在重新定義人類的社交、溝通與娛樂，XRSPACE持續突破創新，將元宇宙應用普及到一般的使用者，融入日常應用與生活中。「nana-PartyOn」是XRSPACE透過獨家開放性元宇宙技術，與國際戰略夥伴nana music聯合推出更在地化且符合日本市場的音樂元宇宙。XRSPACE提供元宇宙音樂社交平台環境，結合nana music的共創音樂元素，創造如臨現場的音樂舞台，讓人人都能進到元宇宙創作演出。「nana-PartyOn」也證明了XRSPACE 透過元宇宙帶領台灣走向國際的能力與決心，將來，XRSPACE會持續拓展元宇宙生態系，提供獨家元宇宙技術平台，讓全球夥伴建立並運營完整元宇宙體驗。

nana music為日本共創音樂APP「nana」母公司，在今年8月正式迎接10周年，全世界累計下載破1000萬人。