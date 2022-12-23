高雄警方將蔡男(紅圈)等7人逮捕，全案依妨害自由、詐欺、《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警日前破獲一起暴力集團囚禁案，21歲蔡姓男子為首7人集團，先在網上刊登徵才廣告，吸引被害人林姓男子求職，後面試要求林男繳交金融帳戶，待林男上繳後，將林男強押載至工廠囚禁。警方獲報追查下，攻堅逮捕蔡男等7人，全案依妨害自由、詐欺、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送法辦。

今年9月間，蔡男集團於臉書刊登廣告，稱找博弈網站的客服人員，其中就有一名被害人林姓男子有意願去面試，後來面試成功繳交帳戶給蔡男等人時，遭到蔡男人強押上車，隨後載往至大寮工廠囚禁，直到隔天才將林男放出。

林男隨後到新興分局報案，分局獲報後，經多日跟監蒐證後，於日前鎖定蔡男等人住處、據點，21日晚間兵分多路，於新興、苓雅將成員23歲王姓、20歲何姓、19歲涂姓男子、未成年黃姓、陳姓、葉姓少年逮捕到案，首腦蔡男則在鳳山區住家中落網。

警方在據點、住家中查獲手銬2副、專用點鈔機、K盤2組、毒品K他命1包0.6克、電子磅秤、毒品咖啡包2包9.6克等證物，22日下午訊後依妨害自由、詐欺、《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，金流部分，警方還在調查清當中，正溯源調查是否還有共犯以及其餘被害人。

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