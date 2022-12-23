被封大陸第一網紅的馮提莫外型甜美、身材嬌小，過去她曾捲入收700萬台幣見土豪乾爹風波，她證實雙方有見面，但沒有男女關係。近日她自曝確診，康復後19日迎來她31歲生日，可見她整個人消瘦，臉小了一圈，五官變得更精緻，還有點僵硬，性感雙唇看似合不起來，讓人質疑她是否又「進廠維修」。

本名馮亞男的馮提莫2014年時踏入直播圈，因長相甜美歌聲好，立刻得到許多網友的支持，許多翻唱曲經過她的嗓音一詮釋再度翻紅，但人紅是非多，2018年網傳出她已婚，更有傳言指她收錢跟富豪見面，還有疑似她的性愛照傳出，當時馮提莫透過工作室回應，上述謠言並非事實，要求網友停止散布假訊息，否則提告。

馮提莫開心曬慶生照。（圖／翻攝自馮提莫微博）

當時媒體挖出，所傳的土豪乾爹其實只是月薪約1.5萬台幣的已婚上班族，因為愛看直播涉嫌掏空公司，馮提莫接受《網易娛樂》專訪則親自闢謠，坦言有收過王姓土豪的打賞，兩人在聚會碰面過，沒有私下發生任何關係，且知道對方的錢是非法之財後，已經聯繫直播平台希望商討將錢還回去的方法，她也回應酸民：「我個人隱私你們無權干涉，你們都是惡魔。」

馮提莫過去長相跟現在不太相同。（圖／翻攝自馮提莫微博）

近日大陸新冠肺炎確診者多，馮提莫17日發文透露也檢測出陽性，但目前已經好轉，呼籲大家生病多喝水、多補充維他命C，雖然沒胃口也要吃粥之類的清淡食物維持體力，19日她曬出慶生文，開心表示：「謝謝大家，我們都保重好身體，一起加油！」而照片中她外型再度進化，雙眼皮皺褶明顯，唇珠變大、嘴唇變俏，看似合不上嘴巴，粉絲則讚：「哇太美了，小仙女老闆」、「希望提莫天天都這麼開心，那我們的福利就更多了」。

馮提莫自曝確診。（圖／翻攝自馮提莫微博）