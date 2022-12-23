監察院長陳菊23日上午率全體監委前往行政院巡察，行政院長蘇貞昌在會前致詞時指出，沒有100分的政府，敗選後會深刻檢討，帶領行政團隊繼續努力做得更好，他也提及屏鵝公路電纜地下化、南迴公路拓寬等工程，稱35萬名公務員中難免有「敗類、不肖」，但絕大多數盡心盡力，他要感謝在第一線、在暗不見天日中努力的人，才能有今日的施政好成績。

蘇貞昌指出，這段時間在監委監督執政下不斷前進，但他知道沒有100分的政府，即使獲得國際權威機構肯定，還有很多做得不夠好、不足的地方，從選舉結果、選民反映，知道未來還須做得更好，他承諾會帶著團隊成員，從上到下繼續努力，也請陳菊等人不吝指教，「各位的指正我們都虛心檢討，希望做到更好」。

隨後蘇貞昌談到近日完工屏鵝公路全線電線電纜地下化工程，他表示，此案原先預計10年完成，但在公務體系待久都知道，期間很容易被「擱置」，他從踏入政壇服務以來，一直掛念民眾期待和地方需求，才下定決心用最短時間、過年前完成，否則連假塞車更可怕。

蘇貞昌感嘆，施工過程中一度被攻擊成「種樹百里、塞車百里、沿途顛簸」，工程難度更像懷胎十月一樣辛苦，過程中爬除2000隻電線桿、重鋪地下電纜，如今公路再也沒有電線、電纜，只有綠樹成行，「人家不想做的，但我們完成了」。

蘇貞昌表示，屏鵝公路、南方澳大橋重建及南迴公路拓寬等國家重大工程，第一線工程人員一定最辛苦，這也是為何南迴公路拓寬後，他會開著吉普車載著在工地住了6年的主任夫妻檔第一個通過，並讓他們上台談談辛苦過程，同時編列預算讓第一線工程人員和家人們到公路旁的旅館住兩晚，與家人聊聊興建故事。

「公務員35萬人中難免有敗類、不肖，但絕大多數用心用力、一輩子盡心盡力」，蘇貞昌致詞最後語出驚人，但他話鋒一轉，說自己要特別感謝這些第一線、在暗不見天日中努力的人，才能撐出施政好成績。