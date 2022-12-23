民進黨政府力推非核家園政策，卻讓國內能源供給亮紅燈，執政6年餘就發生5次全台大跳電。前總統馬英九今出席「中華民國核能學會會員大會」時表示，台灣能源問題的解決，並不缺技術、資金與人才，唯一缺的就是一個頭腦清楚，反應快速，知錯能改的政府。

馬英九認為，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型，台灣需要一個「核能復興」，讓台灣進入核能復興時代，能源政策才有希望。

馬英九點名，行政院3月推出台灣2050淨零碳排路徑計畫時，不可思議的將核能排除，違背全世界主流思維，意識形態作祟，完全無視台灣電網脆弱、能源短缺、供電不穩現狀，這樣下去要達到淨零碳排將是天方夜譚，「美花美花瞞天下」。

馬英九表示，近年全球共識已改變為「支持核能，以核養綠，以核減碳」，俄烏戰爭持續延燒，更凸顯能源可作為戰略武器，與國家安全密切相關，各國也因此更加重視能源自主。

馬英九表示，法國已有56座核能電廠，提供全國70％的電力，現在還要推動「核能復興」再建14座核電廠；美國93座核電廠未來均將延役，還援助波蘭、烏克蘭、羅馬尼亞、肯亞、巴西、與印尼等歐、亞、美洲六國興建核電廠。

此外，馬英九說，中國大陸也將在2030年前投資5000億美元興建150個核能機組，使大陸機組總數達到205個成世界第一大核能國。

馬英九說，日、韓與我國都是獨立電網國家，須擁自主能源，日、韓決定繼續發展核能，但民進黨政府不發展核能，反將50％能源仰賴進口液化天然氣，在基載電力不足下將帶來嚴重國安問題，執迷不悟就是把台灣推向危險，被世界淘汰。