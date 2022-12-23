瑞士央行(SNB)在第三季持有的外匯儲備資產出現縮水，顯示全球股市和債市的疲弱，打擊了該央行投資。

周四公布的數據顯示，瑞士央行持有的外匯儲備資產總金額，從六月底的9200億瑞朗，降至第三季末的8730億瑞朗。

大部分價值的下滑，主要是由於央行持有的股票和債券縮水，同時瑞朗的升值，也壓低了換匯後的資產價值。

資料顯示，瑞士央行在第三季淨獲得了24億瑞朗的外匯。這個數據令人感到意外，因為瑞士央行在過去幾個月一直在拋出外匯，以維持瑞郎較高的價值，進而協助打擊高通膨。

然而經濟學家指出，這些數據不該被視為是瑞士央行買賣措施的指標，因為該數據還包括了該行外匯的利息和外匯交易的收入。

瑞信經濟學家Maxime Botteron說：「你不能根據這些資料來推斷瑞士央行的外匯干預和買賣，因為這只占資料的一部分」，他估算，央行在第三季實際的外匯買賣約為淨賣出35億瑞朗。

瑞士央行定於12月30日公布外匯交易資料，將更完整地顯示其外匯買賣情況。