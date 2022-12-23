俗語說人不可貌相，有些人外表看起來柔弱善良、憨厚老實，實則上做事果決、心狠手辣，且心中的執念很深，《搜狐網》運勢專欄點名3星座不像外表這麼柔弱好欺負，一旦有人從中作梗，他們會用盡各種手段反制，絕不罷休。

▍摩羯座

摩羯座看起來忠厚老實，加上平時沉默寡言，給人一種好欺負的感覺，但其實摩羯座非常善於隱藏自己，雖然表面不動聲色，但其實野心大、有籌謀，且十分執著，為了實現自己的目的無所不用其極，如果有人擋住他的去路，他絕對會狠心除掉。

▍牡羊座

牡羊座熱心直爽，每天笑嘻嘻的很討人喜歡，但其實他天生是個偽裝高手，懵懂無知的模樣都是為了迷惑別人，讓外界不對自己抱持戒心，從而達到自己的目的。不過如果有人從中作梗，內心腹黑的牡羊絕不會善罷干休，而是會無所不用其極的報復，讓對方後悔莫及。

▍雙魚座

雙魚座純潔善良，總給人一種柔弱的感覺，激發旁人滿滿的保護慾，不用自己開口，別人就已經把事情做好好的。事實上，雙魚座的人雖然有天使的一面，然而一旦忍無可忍，也會顯露出極端的惡魔面孔，凡事先求自保，待人處事也會變得冷血無情，心狠手辣的使盡各種手段對付人。