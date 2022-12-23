近來傳出國人瘋搶退燒、消炎止痛藥的情況，衛福部不排除採取更嚴格的管制措施，包括實名制、限購等。食藥署今發函藥師公會，了解通路端是否有大量採購。藥師公會表示，初步看起來整體情況仍可控，不過「台北市確實有比較多搶買的現象」。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前證實，普拿疼的確出現有人大量掃貨，不少人說要寄到大陸給親友。根據《ET today》報導，食藥署藥品組科長楊博文表示，食藥署今發函藥師公會，監測各藥局是否有大量採購。

楊博文認為，今年5、6月疫情嚴峻時，政府曾要求藥商增加備貨，隨著原料於今年第三季起陸續抵台，「現在發生缺藥的機率，老實說真的不高」。

藥師公會理事長黃金舜也說，公會已通告地方公會、社區藥局，若發現民眾大量採購退燒藥、咳嗽藥須回報，目前僅接獲零星通報。黃金舜說，有藥師反映，民眾一進藥局就指定某類藥物他全要了，這種情況以台北市最多，會請藥師柔性勸導、限量供貨。