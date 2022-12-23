烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在戰時冒險訪問美國的想法已經醞釀一段時間，這趟出人意料的訪問在他抵美前幾小時才對外披露。

美聯社報導，10月在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）舉行的峰會上，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與烏克蘭國會議長討論澤倫斯基在美國國會發表演說的可能性。

美國總統拜登政府官員數個月來持續與烏克蘭討論澤倫斯基年底前訪問白宮一事，希望能趕在嚴冬到來、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能加強攻勢之前，發出美方的明確支持訊號。

美方知情官員透露，澤倫斯基此前曾在與拜登和其他高層官員通話時表示，當適合他出訪的時機到來，美國是他第一個想訪問的國家。因此，兩位領袖12月11日通電話，拜登再度邀請他。澤倫斯基告訴拜登，這一次時機對了。

澤倫斯基昨天在白宮橢圓形辦公室說：「我真的很想早點來。總統先生也知道此事，但沒辦法，因為局勢太困難了。」澤倫斯基說，現在他能來是因為「我們掌控了局勢…首先也是因為有你們的支持」。

裴洛西的助理、一名美國官員和一名政府高層官員描述澤倫斯基突訪華府的幕後細節，他們都要求不具名地敘述這次秘密訪美的計畫。一旦出訪的規劃工作投入運轉，一切都迅速拍板定案，澤倫斯基10小時旋風式訪問，包括在橢圓形辦公室與拜登會面、在白宮舉行聯合記者會以及對基本上支持他的國會聯席會議發表演說。

根據這位政府高層官員，在兩位總統11日討論此行後，白宮14日發出正式邀請。澤倫斯基16日接受邀請，2天後確認訪問時程，白宮官員將澤倫斯基的訪問計畫通知裴洛西辦公室。

拜登昨天對澤倫斯基說：「我很高興你能成行來到這裡。很榮幸能與你並肩作戰，共同抵禦蒲亭發動的殘酷戰爭。」

美國和烏克蘭官員精心執行訪問計畫，以迅速安全地將澤倫斯基送達華府為目標。這是2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤倫斯基的首次海外訪問。

根據波蘭私人廣播公司TVN24報導，澤倫斯基昨天早上進入波蘭邊境城鎮普瑟米斯（Przemysl）的火車站。在美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）陪同下，澤倫斯基乘坐美國大使館車輛到熱舒夫（Rzeszow）的機場，登上美國政府專機，21日中午過後降落在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。

當時將澤倫斯基載到安德魯聯合基地的是一架美國空軍噴射機，通常供總統和副總統以下層級的內閣部長和其他政要乘坐。白宮等到他們認為澤倫斯基已安全離開烏克蘭後，在21日凌晨1時才公開宣布澤倫斯基即將抵美。

澤倫斯基一降落，特勤局（Secret Service）的保護就開始了，這是對來訪國家元首的典型做法。

在澤倫斯基離開烏克蘭之前，曾流露出一些線索，顯示他可能在籌備一次出人意料的出訪旅程。

澤倫斯基20日訪問烏軍正與俄軍激烈交戰的頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特（Bakhmut）時，收到一面烏克蘭國旗。他當時承諾，會把這面旗幟「從男孩們手中傳遞到國會，再傳遞給美國總統」。

澤倫斯基21日晚間在美國國會拿出那面國旗，上面寫滿了在前線作戰的烏克蘭士兵簽名。

澤倫斯基在國會演講最後說：「他們請我把這面旗幟帶給你們、帶給美國國會、帶給眾議員和參議員，你們的決定可以拯救數百萬人。因此，請做出這些決定。讓這面旗幟留在你們這裡，各位女士先生，這面旗幟是我們在這場戰爭中取得勝利的象徵。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111223