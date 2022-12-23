據中國外交部官網消息，大陸國務委員兼外長王毅22日在北京會見美國亞洲協會董事會聯席主席桑頓。王毅呼籲美方放棄對華無理遏制打壓，針對地區熱點問題和氣候變化、糧食能源危機等全球性挑戰，中美作為兩個大國應開展必要合作。

王毅表示，中美關係要實現穩定可持續發展，首先美方要樹立正確對華認知，堅持對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。兩國元首在印尼峇里島會晤時就探討確立兩國關係指導原則達成重要共識。中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，構建中美兩國的正確相處之道。美方應放棄對華無理遏制打壓，將拜登總統積極表態真正付諸行動，回歸積極務實的對華政策。

王毅表示，面對此起彼伏的地區熱點問題和氣候變化、糧食能源危機等全球性挑戰，中美作為兩個大國應開展必要合作，發揮表率作用，展現大國擔當，這也是國際社會的普遍期待。中方對同美方開展各層面對話持開放態度，歡迎包括桑頓先生在內的美國工商、戰略、學術界人士更多來華面對面交流，增進兩國相互理解。

桑頓表示，美中理應成為可以合作的戰略夥伴。他願繼續為促進美中經貿往來、增進美國民眾對華全面瞭解、推動美中關係穩定發展發揮作用。