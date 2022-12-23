琳誼穿好肉色內搭衣備戰寒冷跨年夜。（麗寶樂園提供）

原子少年天王星獨家麗寶合體。（麗寶樂園提供）

旺福勇奪金音獎。（麗寶樂園提供）

「2023台中麗寶樂園跨年晚會」倒數開唱，星光卡司除了之前公布的原子少年冠軍夯團天王星、金音獎大贏家熊仔、旺福樂團接力上陣，今再加碼公布人氣樂團告五人、敲鐘最強新人琳誼Ring，當晚還將祭出亞洲最大摩天輪及每年施放360度環狀跨年煙火，與觀眾一起迎接2023年。

即將到麗寶樂園唱跨年，告五人表示：「非常開心，這是告五人第一次在麗寶跨年，記得去年跨年倒數的時候我們也是在麗寶後方的休息站倒數，沒想到今年跨年就能夠在麗寶跨年告五人和麗寶真的很有緣份。」到遊樂園最喜歡玩什麼設施？他們回應：「之前有在摩天輪前面拍攝〈愛在夏天〉MV，所以摩天輪當然是首選，當然也想試試雲霄飛車，不過這項遊樂設施可能我們還得練練膽子。」

談到跨年演出歌單預告，團員埋下伏筆：「跨年一定會帶來精彩的演出，當天也會送上一份特別的禮物，大家可以期待一下。」面對跨年禦寒撇步，他們笑答，「寒流對抗首選當然是發熱衣不可少，當然還有暖暖包和薑茶熱飲」。告五人也預告明年會發行第三張專輯，當然也意味著巡迴演唱會的到來，在新的一年也希望大家都能健康平安。

琳誼Ring今年聲勢攀漲，更以〈蚵仔麵線〉奪下金鐘獎最佳主題曲殊榮，連續2年受邀到麗寶樂園跨年演出，她開心說：「大家在這麼特別的日子來樂園玩心情一定都很好，能在這麼多歡樂的地方跨年，相信明年也都會順順利利的。」她自評到遊樂園時滿大膽的！最喜歡玩的是雲霄飛車，這次除了唱大家熟悉〈蚵仔麵線〉也會唱新歌〈748情人節〉照顧單身族的心情。

琳誼明年2／12將舉辦千人演唱會在CORNER MAX，之後前往星馬演出，她許下：「希望演唱會能賣光，歡迎大家來聽我唱歌～」跨年夜寒流來襲，琳誼做好萬全準備：「穿肉色內搭衣跟內搭褲，再貼暖暖包，腳底一定要放毛毛的鞋墊！」讓自己怕冷的體質能夠暖暖地上陣演出。