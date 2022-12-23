台中市西屯區33歲洪姓男子，凌晨開車到河南路上的加油站加油，卻在一旁抽菸，被36歲蔣姓員工看見後要求其不要抽菸，卻反被洪男恐嚇「你再繼續白目，我要修理你。」等話，並出手毆打蔣男，直到一旁女員工看見，趕緊上前出手阻止，洪男才停手，並開車大搖大擺地離去，蔣男則趕緊報警，警方也在事發3小時後找到洪男，將其依恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。

據了解，從事服務業的洪男昨日到加油站加油，於等候時，站在加油站的辦公室門外抽菸，被蔣姓員工制止，不料蔣男的舉動引起洪男的勃然大怒，開始辯稱自己沒有抽菸，只是將菸拿在手上，還對蔣男直言「你如果擔心煙霧，可以拿一把電風扇來吹。」並恐嚇蔣男「你再繼續白目，我要修理你。」

擔心菸蒂造成危險的蔣男仍極力勸阻，洪男則氣的揪住蔣男的衣領，開始狂毆蔣男，直到一旁的女店員見狀上前制止，洪男才停手，並大搖大擺離去，蔣男則臉部及手部皆有擦挫傷，因此報警提出告訴，同時警方也在事發後3小時內將洪男逮捕。

在警方詢問下，蔣姓員工表示洪男確實有抽菸，不僅僅只是拿在手上，而洪男則狡辯自己沒抽菸，是蔣男自己來找他麻煩，他才會一氣之下動粗，因此警方將動手打人的洪男依恐嚇及傷害罪嫌移送法辦，並直言絕不允許有惡行挑戰公權力。